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«Конец американского века»: как Трамп меняет мировой порядок

12:55 732

Введение новых пошлин на импортные товары администрацией президента США Дональда Трампа может подорвать позиции доллара США и ознаменовать «конец американского века», пишет портал Euractiv со ссылкой на мнения экспертов.

Специалисты полагают, что протекционистские меры Трампа и общая нестабильность ситуации могут спровоцировать радикальные изменения в мировой экономике, которые, в свою очередь, могут «преобразовать природу отношений ЕС и США», ускорить тенденцию к многополярности и «покончить с гегемонией доллара США».

Профессор Европейского университетского института Соня Капур считает, что новые пошлины знаменуют «крупный сдвиг в системе», который в долгосрочной перспективе «предвещает конец американского века». «Любая разумная компания, человек, страна или союз должны задуматься о защите своих интересов и диверсификации экономических, финансовых и безопасных связей», — отметил он в беседе с порталом. По его мнению, тарифы увеличивают вероятность рецессии в еврозоне, но не станут «смертельным ударом» для европейской экономики.

Собеседники портала также отметили, что опасения инвесторов по поводу непредсказуемости политики Трампа могут привести к тому, что доллар США утратит статус мировой резервной валюты. «Существует ряд факторов, которые способствуют доминированию доллара в мировой финансовой системе, среди них - верховенство закона и предсказуемость регулирования. Та степень, в которой эти факторы разрушаются администрацией, конечно, создает риски для долгосрочной гегемонии доллара», - считает эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман. Он добавил, что политика новой вашингтонской администрации нанесла значительный ущерб отношениям ЕС и США, которые «движутся к новому равновесию», а также допустил, что НАТО больше не будет такой, какой была до прихода Трампа к власти.

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