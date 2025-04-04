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Обвал нефти продолжается

12:56 987

Цена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель впервые с 2 декабря 2021 года.

По данным Investing.com, в первой половине дня 4 апреля цена июньских фьючерсов на Brent достигла $67,96 (–3,11%) и продолжает колебаться.

Одновременно с этим цена нефти марки WTI опустилась ниже $65 за баррель. В последний раз WTI была на этом уровне 11 сентября 2024 года.

Цена нефти Brent начала падать 3 апреля. Тогда она опустилась более чем на 5% — ниже $71 за баррель. До этого ниже данной отметки цена Brent опускалась 18 марта. Динамику в том числе спровоцировали вчерашние заявления ОПЕК+ после переговоров восьми стран–участниц. В ходе беседы было принято решение ускорить снятие ограничений на добычу нефти и с мая увеличить объемы реализации на 411 тыс. баррелей в день.

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