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Президент Ирана само миролюбие

13:07 583

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран «не стремится к войне ни с какой страной и что мирное использование ядерной энергии не имеет места в доктрине безопасности и обороны страны», сообщает Mehr.

Он упомянул об этом в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом поздно вечером в четверг, подчеркнув, что «исламские страны могут обеспечить мир, безопасность и прогресс на самом высоком уровне для себя и региона, опираясь на общие интересы и укрепляя единство и дружбу между собой».

По его словам, если мусульманские страны установят единство и дружбу между собой, они смогут «предотвратить притеснения и преступления» против некоторых исламских стран, включая Палестину и «угнетенный народ Газы».

Бен Салман, в свою очередь, выразил признательность за призыв президента Ирана к единству мусульманских народов.

Он выразил оптимизм по поводу того, что активизация сотрудничества между Ираном и Саудовской Аравией приведет к значительным достижениям в области региональной стабильности, безопасности и развития. Принц также подчеркнул, что сотрудничество между Ираном, Саудовской Аравией и другими странами может укрепить мир в регионе, подтвердив «готовность Эр-Рияда оказать содействие в решении любых проблем, связанных с деэскалацией в регионе».

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