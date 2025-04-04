«Кубок Президента-2025» – в календарном плане Европейской ассоциации каноэ

Европейская ассоциация каноэ (ECA) официально включила международную регату «Кубок Президента-2025» в свой календарный план. На официальном сайте ассоциации опубликована подробная статья о регате. В материале предоставлена информация о прибытии команд-участниц в Баку, церемонии открытия, днях соревнований и закрытия.

Согласно утвержденному календарю, команды-участницы прибудут в Баку 28 апреля 2025 года. На следующий день в Мингячевире состоится официальная церемония открытия международной регаты «Кубок Президента-2025» и парад. 30 апреля на Суговушанском водохранилище пройдут соревнования на дистанции 200 метров на одиночных байдарках и каноэ. Регата продолжится 1–2 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» в Мингячевире. Финальные заезды соревнований состоятся 2 мая.

Напомним, что международные регаты «Кубок Президента-2023» и «Кубок Президента-2024» также были включены в официальный календарный план Европейской ассоциации каноэ.