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Штраф в миллиард Маску

13:12 661

Евросоюз планирует наложить серьезный штраф на платформу X (ранее Twitter), принадлежащую Илону Маску, за нарушение закона о цифровых услугах (DSA), сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, регуляторы рассматривают возможность взыскания суммы, которая может превысить $1 млрд. Также обсуждается требование внести изменения в работу соцсети. Ожидается, что решение будет озвучено летом 2025 года.

Штраф, по мнению источников, может усилить напряженность в отношениях между ЕС и США, поскольку Маск считается приближенным к президенту Дональду Трампу.

Европейские чиновники обвиняют X в нарушении правил верификации аккаунтов, недостаточной прозрачности рекламы и ограничении доступа исследователей к открытым данным. При этом стороны могут еще прийти к компромиссу — в случае, если X согласится на корректировку своей политики.

Расследование в отношении платформы началось в 2023 году. Летом 2024-го Еврокомиссия официально заявила о множестве нарушений.

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