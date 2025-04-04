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Парламент Грузии обвиняет Запад

13:18 303

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западных дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны.

"К сожалению, стало нестандартным стандартом, когда все кому не лень из дипломатических миссий почему-то думают, что свободно могут вмешиваться во внутренние дела Грузии... Мы видим, что через день делаются какие-то неквалифицированные комментарии в связи с Грузией, нападки на грузинское правосудие, парламент, правительство, население", — заявил он журналистам.

Папуашвили напомнил, что дипломаты обязаны соблюдать 41-ю статью Венской конвенции, запрещающую вмешательство во внутреннюю политику принимающей страны.

Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах. Вашингтон и Брюссель ввели санкции против чиновников, депутатов и представителей силовых структур.

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