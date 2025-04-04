Парламент Грузии обвиняет Запад
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западных дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны.
"К сожалению, стало нестандартным стандартом, когда все кому не лень из дипломатических миссий почему-то думают, что свободно могут вмешиваться во внутренние дела Грузии... Мы видим, что через день делаются какие-то неквалифицированные комментарии в связи с Грузией, нападки на грузинское правосудие, парламент, правительство, население", — заявил он журналистам.
Папуашвили напомнил, что дипломаты обязаны соблюдать 41-ю статью Венской конвенции, запрещающую вмешательство во внутреннюю политику принимающей страны.
Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах. Вашингтон и Брюссель ввели санкции против чиновников, депутатов и представителей силовых структур.