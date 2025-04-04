Фонд Red Hearts подарил праздник 485 семьям
Праздники, играющие особую роль в формировании национальных и духовных ценностей нашего народа, — это отличная возможность проявить любовь, единство и поделиться с окружающими. Фонд Red Hearts воспользовался этой возможностью и провел акции «Подарок к Новрузу» и «Подарок к Рамазану».
Совместно с волонтерами фонд поздравил 485 малообеспеченных семей, проживающих в 38 регионах Азербайджана, и вручил им праздничные наборы по случаю Новруза и Рамазана. В рамках акции «Подарок к Рамазану» в этом году к инициативе также присоединилась сеть супермаркетов Bravo, предоставив 100 семьям продуктовые наборы «Берекет». Через эти проекты фонд ещё раз подчеркнул важность солидарности и взаимопомощи в обществе. Основная цель инициатив — донести радость праздников до каждого дома, особенно до семей, нуждающихся в поддержке.
Вы можете посмотреть видео по следующим ссылкам:
Акция «Подарок к Новрузу»: https://rb.gy/s6osqs
Акция «Подарок к Рамазану»: https://rb.gy/9mboek
Фонд Red Hearts создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.