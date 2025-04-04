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Трамп назвал условие отмены пошлин

13:21 743

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины, если другие страны смогут предложить что-то «феноменальное». Это заявление свидетельствует о том, что Белый дом открыт для переговоров.

Издание Bloomberg пишет, что Трамп заявил, что он рад снижению процентных ставок и верит, что экономическая турбулентность уляжется.

«Пошлины дают нам огромные возможности для ведения переговоров», - сказал Трамп, добавив, что «каждая страна звонила нам».

На вопрос, означает ли это, что он рассматривает возможность смягчения пошлин, Трамп ответил, что «зависит от ситуации».

«Если кто-то скажет, что мы дадим вам что-то такое феноменальное, то пока они дают нам что-то хорошее», - сказал Трамп.

Однако президент также отметил, что на подходе еще больше сборов.

«Пошлины на чипы начнут действовать очень скоро. Фармацевтика начнет поступать, я думаю, на таком уровне, какого мы еще не видели. Мы смотрим на фармацевтику сейчас. Это отдельная категория. Мы объявим об этом в ближайшем будущем. Сейчас это находится на стадии рассмотрения», - указал президент США.

Акции фармацевтических компаний в Индии упали 4 апреля на фоне снижения акций по всей Азии. Фьючерсы на индексы в США и Европе упали, доллар продолжил свое падение, а доходность 10-летних казначейских обязательств США снова опустилась ниже 4%, поскольку пошлины отражаются на рынках.

Президент США сообщил, что провел день в беседах с иностранными правительствами и лидерами бизнеса, добиваясь смягчения пошлин.

Стоит отметить, что 3 апреля с индекса S&P 500 было стерто около 2,5 триллиона долларов, а сам индекс упал почти на 5%. Индекс Russell 2000, включающий более мелкие компании, расширил свое падение с исторического максимума 2021 года до 20% на фоне предположений о том, что торговое наступление президента затормозит экономику США.

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