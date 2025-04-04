Заявления министра Шахбазова
В рамках проходящего в Баку 11-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов охарактеризовал Консультативный совет как уникальную платформу сотрудничества, успешно интегрирующую вопросы энергобезопасности и энергоперехода, нацеленную на диверсификацию энергоснабжения как природным газом, так и зеленой энергией.
Подчеркнув, что природный газ как центральный компонент энергобаланса в долгосрочной перспективе потребует постоянных инвестиций для устойчивой энергобезопасности, министр Шахбазов отметил, что устранение ограничений по газу сегодня жизненно важно для энергонезависимости Европы завтра. Благодаря скоординированному и тесному сотрудничеству между Азербайджаном, Евросоюзом, энергокомпаниями, региональными заинтересованными сторонами и финансовыми институтами, успех Южного газового коридора можно вывести на новый уровень.
Министр энергетики сообщил, что альтернативы диверсификации для энергобезопасности нет, и стратегическое значение азербайджанского газа и Южного газового коридора, снабжающего сегодня 12 стран, основано именно на такой политике: «Несмотря на существующие ограничения по природному газу, Азербайджан за эти годы добился значительного прогресса в увеличении объемов поставок и расширении географии снабжения, соответствующих роли надежного поставщика энергоресурсов. Если в 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров газа, то в прошлом году этот показатель достиг 12,9 млрд кубометров, что означает рост более чем на 57%. В прошлом году около 10% газового потока из Азербайджана было направлено в Грузию, 39% - в Турцию, на долю Европы пришелся 51%. В настоящее время объем газа, запрашиваемый европейскими странами, не являющимися членами ЮГК, составляет 14 млрд кубометров.
Долгосрочные газовые контракты между Азербайджаном и европейскими покупателями, гарантии и финансовая поддержка ЕС являются ключевыми факторами успешного расширения Южного газового коридора, что в конечном итоге обеспечит более устойчивую энергобезопасность Европы. Расширение транспортных возможностей также имеет важное значение для экспорта 1,5 млрд кубометров природного газа, которые будут сэкономлены в результате подключения к сети зеленых энергостанций мощностью 2700 МВт до конца 2030 года».
Министр также рассказал о реализации мегаинициатив Азербайджана, направленных на поставки больших объемов зеленой энергии в Европу от ветряных электростанций на Каспийском море и из Центральной Азии. Зеленые энергетические коридоры «Каспий - Черное море – Европа», «Центральная Азия – Азербайджан», «Азербайджан – Турция» и «Азербайджан - Грузия - Турция – Болгария» отмечены как стратегические проекты, которые диверсифицируют снабжение Европы возобновляемой энергией по различным маршрутам. Было отмечено, что технико-экономическое обоснование коридора «Каспий - Черное море – Европа» будет завершено к середине 2025 года, и на первом этапе будет экспортировано 4 ГВт электроэнергии. Технико-экономическое обоснование коридора «Центральная Азия – Азербайджан» профинансируют Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, и исследовательские работы начнутся во втором квартале этого года. Технико-экономическое обоснование зеленого энергетического коридора «Азербайджан – Турция» изучило два потенциальных экспортных маршрута, и сегодня с подписанием Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленой электроэнергии между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией начнется работа над еще одним коридором.
Помимо вклада в диверсификацию энергобезопасности Европы за счет зеленых источников, эти проекты обеспечат историческую интеграцию Центральной Азии и Каспия в энергосистему Европы, создадут дополнительный важный энергетический мост между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой и откроют новую страницу в глобальной энергобезопасности.