Заявления министра Шахбазова

В рамках проходящего в Баку 11-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов охарактеризовал Консультативный совет как уникальную платформу сотрудничества, успешно интегрирующую вопросы энергобезопасности и энергоперехода, нацеленную на диверсификацию энергоснабжения как природным газом, так и зеленой энергией. Подчеркнув, что природный газ как центральный компонент энергобаланса в долгосрочной перспективе потребует постоянных инвестиций для устойчивой энергобезопасности, министр Шахбазов отметил, что устранение ограничений по газу сегодня жизненно важно для энергонезависимости Европы завтра. Благодаря скоординированному и тесному сотрудничеству между Азербайджаном, Евросоюзом, энергокомпаниями, региональными заинтересованными сторонами и финансовыми институтами, успех Южного газового коридора можно вывести на новый уровень.

Министр энергетики сообщил, что альтернативы диверсификации для энергобезопасности нет, и стратегическое значение азербайджанского газа и Южного газового коридора, снабжающего сегодня 12 стран, основано именно на такой политике: «Несмотря на существующие ограничения по природному газу, Азербайджан за эти годы добился значительного прогресса в увеличении объемов поставок и расширении географии снабжения, соответствующих роли надежного поставщика энергоресурсов. Если в 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров газа, то в прошлом году этот показатель достиг 12,9 млрд кубометров, что означает рост более чем на 57%. В прошлом году около 10% газового потока из Азербайджана было направлено в Грузию, 39% - в Турцию, на долю Европы пришелся 51%. В настоящее время объем газа, запрашиваемый европейскими странами, не являющимися членами ЮГК, составляет 14 млрд кубометров. Долгосрочные газовые контракты между Азербайджаном и европейскими покупателями, гарантии и финансовая поддержка ЕС являются ключевыми факторами успешного расширения Южного газового коридора, что в конечном итоге обеспечит более устойчивую энергобезопасность Европы. Расширение транспортных возможностей также имеет важное значение для экспорта 1,5 млрд кубометров природного газа, которые будут сэкономлены в результате подключения к сети зеленых энергостанций мощностью 2700 МВт до конца 2030 года».