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Переговоры о вводе союзных войск в Киеве

13:47 161

В Киеве в пятницу, 4 апреля, началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины для обсуждения вопроса размещения военного контингента в Украине, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника, встреча проходит на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию возглавляет генерал Тьери Буркхардт, с британской – адмирал Энтони Радакин. Ожидается, что в течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными.

Также сегодня запланирована встреча представителей штабов Франции и Британии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Суспільне» добавляет, что целью визита военачальников является обсуждение возможности размещения в Украине иностранного контингента.

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