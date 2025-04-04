В Азербайджане объявили о создании нового зеленого энергокоридора

На встрече была подчеркнута важность создания межрегиональной инфраструктуры зеленой энергетики для обеспечения энергетической безопасности и роль проектов, продвигающих широкое сотрудничество в сфере передачи богатых возобновляемых энергоресурсов Азербайджана. Были обсуждены значение нового зеленого интерконнектора и шаги, которые будут предприняты для реализации проекта. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Министерством энергетики Республики Болгария по сотрудничеству в сфере передачи и торговли зеленой электроэнергией.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: «Подписав сегодня этот документ, мы объявляем о начале создания еще одного зеленого энергетического коридора, источником которого является Азербайджан. Богатый потенциал зеленой энергетики Азербайджана, амбициозные проекты, создание инфраструктуры для экспорта энергии и опыт сотрудничества между нашими странами в сфере энергоснабжения создают прочную основу для будущего успеха этой четырехсторонней инициативы. Добиваясь прогресса в передаче и торговле возобновляемыми энергоресурсами через зеленые интерконнекторы, мы укрепим энергетическую интеграцию между четырьмя странами и внесем новый вклад в региональную энергетическую безопасность».

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе: «Меморандум о взаимопонимании, подписанный сегодня между Азербайджанской Республикой, Республикой Болгария, Грузией и Турецкой Республикой, закладывает основу для расширения сотрудничества в области трансграничной электроэнергетической инфраструктуры. Работая вместе, мы добиваемся значительного прогресса в улучшении энергетической безопасности, увеличении использования возобновляемых источников энергии и создании более чистого и устойчивого будущего для следующих поколений».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар: «Трансграничные электрические соединения имеют решающее значение - с технической, экономической и стратегической точек зрения. Наша инициатива принесет нашему региону целый ряд стратегических преимуществ - от повышения энергетической безопасности до более эффективного использования инфраструктуры, от экономической выгоды до большей устойчивости. Но это только начало. Чтобы двигаться вперед, нам потребуется тесно сотрудничать в вопросах реализации проекта, гармонизации нормативно-правовой базы и синхронизации рынков».

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков: «Трансформация энергетического сектора является частью экономических изменений, требующих надежного, чистого и доступного энергоснабжения. Это общие вызовы, но мы должны найти решения, основанные на сильном и надежном сотрудничестве и партнерстве. Подписав сегодня Меморандум, мы делаем большой шаг в этом направлении».

Документ предусматривает сотрудничество между четырьмя странами в подготовке совместных инвестиционных проектов, развитии инфраструктуры электроэнергетики, в том числе в процессе интеграции в систему ENTSO-E, с целью увеличения потенциала передачи и торговли зеленой электроэнергией.