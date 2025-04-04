Россия высылает молдавских дипломатов

Москва приняла решение о высылке трех сотрудников посольства Молдовы в России, сообщается на сайте российского МИД. Соответствующая нота была передана послу Молдовы в России Лилиану Дарию.

«Послу была вручена официальная нота, в которой указано, что Россия, руководствуясь принципом взаимности, объявила трех сотрудников посольства Молдовы персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также сообщается, что Лилиану Дарию выразили протест из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

Ранее, 31 марта, МИД Молдовы распорядился выслать трех сотрудников российского посольства в Кишиневе, обвинив их в деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.