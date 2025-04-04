МЧС остановило деятельность автозаправки

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

В ходе проверки в селе Мешали Геранбойского района, проведенной Государственной службой пожарного надзора на автозаправочной станции, принадлежащей некому Горхмазу Асадову, были выявлены, как выразились в министерстве, «многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые представляют непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства».

В частности, инспекторы выявили, что электрохозяйство объекта не соответствует требованиям правил эксплуатации, используются неисправные электроприборы; не представлен соответствующий документ, подтверждающий работоспособность автоматической пожарной сигнализации; территория объекта не очищена от горючих отходов; недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об обязательных видах страхования».

«Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что пожар, который может возникнуть в любой момент, в кратчайшие сроки распространится и сделает трагедию неизбежной», - сообщили в МЧС.

Учитывая вышеизложенное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности автозаправочной станции. Копия решения была вручена представителю объекта.