Европе нужен азербайджанский газ

В феврале 2022 года, на фоне начала Россией полномасштабной агрессии против Украины, Европа в экстренном порядке пыталась избавиться от зависимости от российского газа. Тогда внимание было обращено на Азербайджан как на один из альтернативных источников. При этом еще до войны Баку уже стал одним из ключевых игроков в обеспечении энергетической безопасности Европы. Хотя Южный газовый коридор только начал свою работу, объемы поставок азербайджанского газа на европейский рынок были незначительными по сравнению с долей «Газпрома» (в 2019 году российский энергетический гигант поставил в Европу до 200 миллиардов кубометров газа — прим. ред.). Принять решение об отказе от газа, который Кремль превратил в орудие шантажа, было для Европы крайне непростой задачей. Для этого требовались надежные поставщики, не использующие энергетику в качестве инструмента политического давления. В этой сложной ситуации Азербайджан, прекрасно осведомленный о возможности негативной реакции со стороны России, все же предложил Европе свою поддержку. Летом 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку и подписала меморандум, предусматривающий удвоение объема поставок азербайджанского газа по Южному газовому коридору к 2027 году — до 20 миллиардов кубометров в год. Во время церемонии подписания Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан «надежным партнером в сфере энергетики».

С момента подписания меморандума прошло почти три года, однако существенного прогресса в деле расширения Южного газового коридора не наблюдается. Для разработки новых газовых месторождений в азербайджанском секторе Каспия, увеличения добычи, расширения пропускной способности газопроводов TANAP и TAP, строительства дополнительных компрессорных станций и прочих инфраструктурных работ требуются инвестиции на миллиарды долларов. Чтобы эти инвестиции были возможны, европейские компании должны заключить с Азербайджаном долгосрочные контракты на закупку дополнительных 10 миллиардов кубометров газа. Без этого добывающие компании, включая BP и SOCAR, не спешат вкладываться в месторождения Каспия. С другой стороны, компании рассчитывают на банковские кредиты для инвестиций, но европейские банки не финансируют проекты, связанные с добычей ископаемого топлива. Причина в изменившейся энергетической политике Евросоюза: Брюссель принял стратегию перехода на зеленую энергетику и отказа от ископаемого топлива. Таким образом, возникает дилемма: с одной стороны, Европе нужен азербайджанский газ, с другой — Брюссель фактически ставит преграды на пути инвестиций, необходимых для его добычи и транспортировки. Да, за последние два года Азербайджан смог увеличить поставки газа по Южному газовому коридору более чем на 2 миллиарда кубометров в год — до приблизительно 12 миллиардов. Также расширился список европейских стран, закупающих азербайджанский газ: на сегодняшний день он поставляется в 12 стран, из которых 10 — европейские, а 8 — члены Европейского союза. Однако довести этот объем до 20 миллиардов кубометров возможно только при поддержке ЕС.

На проходящем 4 апреля в Баку 11-м заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м заседании Консультативного совета по зеленой энергетике президент Ильхам Алиев вновь затронул эту дилемму. Президент Азербайджана в своем выступлении заявил, что месторождение «Шахдениз», а также газопроводы TANAP и TAP, составляющие Южный газовый коридор, уже работают на полную мощность. «Мы должны расширить их, но для этого необходимы финансовые ресурсы. И здесь мы подходим к важному моменту. Мы не раз подчеркивали: международные финансовые институты, те самые, которые приняли решение прекратить финансирование проектов, связанных с полезными ископаемыми, возможно, должны пересмотреть свою политику», — отметил глава государства. Ильхам Алиев также затронул другой важный аспект — необходимость продажи азербайджанского газа в Европу не на основе краткосрочных, а на основе долгосрочных контрактов. «Мы должны быть уверены, что в Европе будет спрос на наш природный газ. То есть мы должны знать, что рынок сохранится не на пару лет, а на более длительную перспективу. Если у нас не будет таких гарантий, ни инвесторы, ни государства не будут вкладывать средства. В результате возникнет серьезный дефицит газа. Наши запасы известны. Мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях», — сказал Алиев.

Отметим, что за последние годы президент Азербайджана неоднократно поднимал этот вопрос на международной арене. В Брюсселе при этом лишь подчеркивают, что Баку — важный энергетический партнер Европы, однако не торопятся предпринимать необходимые шаги по расширению Южного газового коридора. В целом складывается впечатление, что интерес к этому вопросу в ЕС снижается, несмотря на то, что среди стран — членов союза есть немало тех, кто стремится увеличить импорт азербайджанского газа. Как показала практика последних лет, азербайджанский газ играет критически важную роль в обеспечении их энергетической безопасности. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев в ходе бакинского форума, энергетическая безопасность — важный компонент национальной безопасности любой страны. Так, министр энергетики Болгарии Жечо Станков заявил, что его страна работает над увеличением объемов закупок азербайджанского газа. Как известно, Азербайджан значительно нарастил поставки в эту страну, доведя их в 2024 году до 2 миллиардов кубометров. При этом спрос на относительно дешевый азербайджанский газ в Болгарии остается высоким. По словам министра Станкова, потребность в газе быстро растет не только в Болгарии, но и в других странах Балкан. Следует отметить, что Болгария была одной из первых стран, подписавших контракт с Азербайджаном на поставку природного газа с месторождения «Шахдениз». Это было в те времена, когда европейские страны проявляли нерешительность в заключении долгосрочных контрактов, что в свою очередь тормозило реализацию проекта Южного газового коридора. «Азербайджан является стратегическим экономическим партнером Болгарии. Между нашими странами сложилось отличное деловое сотрудничество, при этом энергетический сектор занимает ключевое место в двусторонних отношениях. Азербайджан играет важную роль как источник диверсификации поставок природного газа и укрепления энергетической безопасности нашей страны и всего региона Юго-Восточной Европы. Южный газовый коридор является ключевым фактором углубления регионального сотрудничества, а диверсифицированные поставки природного газа из Каспийского региона создают лучшие условия для бизнеса и потребителей», — сказал министр.

Станков отметил, что газовый интерконнектор Греция-Болгария обеспечивает транспортировку газа из Азербайджана в Европу. «Болгария поддерживает расширение Южного газового коридора, что позволит поставлять в Европу дополнительные объемы природного газа. Для реализации этих приоритетных задач мы активно работаем над развитием газовой инфраструктуры страны», — заявил министр. Комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилья Дан Йоргенсен, прибывший в Баку для участия в заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору, в интервью местным СМИ заявил, что в вопросе расширения экспорта азербайджанского газа в страны Европейского союза наблюдается «значительный прогресс». Однако он не уточнил, в чем именно заключается этот прогресс, и при этом подчеркнул, что цель Евросоюза — полный отказ от ископаемого топлива к середине века. «ЕС работает со странами-партнерами над увеличением поставок газа через Южный газовый коридор. Это еще важнее, поскольку мы стремимся постепенно отказаться от российского топлива и диверсифицировать поставки энергии. Консультативный совет Южного газового коридора является важной платформой, на которой мы отслеживаем прогресс в достижении этих целей, обеспечиваем работу Южного газового коридора, решаем проблемы энергетической безопасности и работаем над достижением нулевых выбросов к середине столетия», — сказал он.

Комиссар отметил, что ЕС намерен продолжить с Азербайджаном и другими странами-партнерами развитие двусторонней торговли природным газом через Южный газовый коридор. «Это, конечно, также зависит от коммерческой жизнеспособности и рыночного спроса. Участники рынка должны действительно оценить возможности и договориться о коммерческих условиях для больших объемов газа, которые будут лежать в основе инвестиций в увеличение пропускной способности трубопроводов. Мы добиваемся существенного прогресса в реализации ряда проектов по расширению охвата азербайджанского газа в ЕС, таких как Адриатическая магистраль и укрепление болгарской и румынской энергетических систем. Все это, конечно, необходимо рассматривать также на фоне сокращения потребления газа в ЕС, поскольку мы быстрее продвигаемся к прекращению использования ископаемого топлива в наших экономиках. Азербайджан играет значительную роль в наших усилиях по диверсификации от российского топлива в свете военного использования Россией поставок энергоносителей и ее жестокой войны на Украине. Это ценится и уважается», — сказал комиссар. Йоргенсен отметил, что сегодня энергетика становится еще более важным вопросом безопасности: «Поэтому мы стремимся продвигать возобновляемую энергию, энергоэффективность и возобновляемый водород, а также изучать варианты регионального зеленого энергетического коридора в соответствии с целями наших планов Clean Industrial Deal и REPowerEU, которые направлены на поэтапный отказ от нашей зависимости от российского ископаемого топлива». По его словам, продвижение зеленой повестки дня идет рука об руку с безопасностью поставок. Энергоэффективность и расширение возобновляемой энергетики сокращают потребление газа и, следовательно, могут применяться там, где это больше всего необходимо.