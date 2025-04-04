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Статистика «Азерэнержи» за первый квартал

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14:42 572

За три месяца 2025 года на тепло- и гидроэлектростанциях, находящихся на балансе ОАО «Азерэнержи», было произведено 6 миллиардов 295 миллионов кВт·ч электроэнергии. Хотя объем произведенной энергии за первые три месяца этого года практически идентичен объему, произведенному за тот же период прошлого года, в плане эффективности были достигнуты улучшения.

Это связано с сокращением использования тепловой энергии и увеличением доли экологически чистой и экономически выгодной гидроэнергии.

Так, если за три месяца прошлого года на гидроэлектростанциях было произведено 420 миллионов кВт·ч электроэнергии, то в первом квартале 2025 года этот показатель составил 645 миллионов кВт·ч. Таким образом, использование тепловой энергии было сокращено в 1,5 раза и заменено гидроэнергией. Безусловно, увеличение доли производства на гидроэлектростанциях связано с последовательным строительством и вводом в эксплуатацию малых гидроэлектростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «Азерэнержи» удалось сократить удельный расход условного топлива на производство 1 кВт·ч электроэнергии на 6,2 грамма, что позволило сэкономить 78,5 миллиона кубометров природного газа, а также финансовые средства.

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