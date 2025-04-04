Пашинян уволил Ованнисяна

Паруйр Ованнисян освобожден от должности замглавы МИД Армении. Соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян.

Ованнисян был назначен на эту должность 9 ноября 2021 года. До этого он занимал пост начальника департамента Европы МИД Армении, а затем - постоянного представителя Армении в Совете Европы.

В конце марта Ованнисян заявлял, что Армения собирается сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, согласно которому наблюдатели должны уйти с армяно-азербайджанской границы. По его словам, Ереван готов сотрудничать со всеми международными партнерами, в том числе с Россией, для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.