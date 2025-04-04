USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
Новость дня
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Пашинян уволил Ованнисяна

14:56 1899

Паруйр Ованнисян освобожден от должности замглавы МИД Армении. Соответствующее решение принял премьер-министр Никол Пашинян.

Ованнисян был назначен на эту должность 9 ноября 2021 года. До этого он занимал пост начальника департамента Европы МИД Армении, а затем - постоянного представителя Армении в Совете Европы.

В конце марта Ованнисян заявлял, что Армения собирается сотрудничать с гражданской миссией Евросоюза после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, согласно которому наблюдатели должны уйти с армяно-азербайджанской границы. По его словам, Ереван готов сотрудничать со всеми международными партнерами, в том числе с Россией, для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии
14:37 1539
В Баку стартовал саммит: Байрактар анонсирует одно, SOCAR утверждает другое
В Баку стартовал саммит: Байрактар анонсирует одно, SOCAR утверждает другое главное на этот час; все еще актуально
10:17 5658
Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии
Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии
16:34 779
США дали России «недели» на решение о мире
США дали России «недели» на решение о мире
15:37 1703
Мировой рынок акций рухнул
Мировой рынок акций рухнул
15:19 2024
В Азербайджане объявили о создании нового зеленого энергокоридора
В Азербайджане объявили о создании нового зеленого энергокоридора фото; обновлено 15:20
15:20 1996
Кремль прокомментировал возможные гарантии для Украины
Кремль прокомментировал возможные гарантии для Украины обновлено 14:46
14:46 6265
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
12:23 3628
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
12:17 2984
Трамп ударит по Ирану. Никак иначе
Трамп ударит по Ирану. Никак иначе наша аналитика; все еще актуально
03:58 8552
Азербайджан требует от Армении точные карты
Азербайджан требует от Армении точные карты
12:49 2897

ЭТО ВАЖНО

Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии
14:37 1539
В Баку стартовал саммит: Байрактар анонсирует одно, SOCAR утверждает другое
В Баку стартовал саммит: Байрактар анонсирует одно, SOCAR утверждает другое главное на этот час; все еще актуально
10:17 5658
Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии
Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии
16:34 779
США дали России «недели» на решение о мире
США дали России «недели» на решение о мире
15:37 1703
Мировой рынок акций рухнул
Мировой рынок акций рухнул
15:19 2024
В Азербайджане объявили о создании нового зеленого энергокоридора
В Азербайджане объявили о создании нового зеленого энергокоридора фото; обновлено 15:20
15:20 1996
Кремль прокомментировал возможные гарантии для Украины
Кремль прокомментировал возможные гарантии для Украины обновлено 14:46
14:46 6265
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
12:23 3628
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
12:17 2984
Трамп ударит по Ирану. Никак иначе
Трамп ударит по Ирану. Никак иначе наша аналитика; все еще актуально
03:58 8552
Азербайджан требует от Армении точные карты
Азербайджан требует от Армении точные карты
12:49 2897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться