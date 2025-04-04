Москва о «торговой войне» Трампа
Москва едва ли ощутит для себя позитивный эффект от пошлин США, поскольку лихорадка для мировой экономики потребует от нее внимательных действий.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли это (пошлины США - прим.) на руку», - считает представитель Кремля.
«Мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит, - описал он. - Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных».
По словам Пескова, при таком «шторме» нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия экономики.
«Россия по понятным причинам в этот список не попала - потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с Соединенными Штатами», - прокомментировал представитель Кремля отсутствие РФ в списке стран, против которых США ввели пошлины.
«По сути, сейчас торгово-экономических отношений никаких нет», - указал он.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 5 апреля вступят в силу универсальные 10-процентные тарифы, а 9 апреля - индивидуальные, повышенные для ряда стран. 3 апреля Вашингтон обложил 25-процентными пошлинами все ввозимые в США автомобили. Россия отсутствует в списке. Как поясняли в Белом доме, существующие санкции против Москвы сводят к минимуму торговлю с РФ, а потому не требуют введения каких-либо дополнительных ограничений.