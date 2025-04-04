Москва о «торговой войне» Трампа

Москва едва ли ощутит для себя позитивный эффект от пошлин США, поскольку лихорадка для мировой экономики потребует от нее внимательных действий.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли это (пошлины США - прим.) на руку», - считает представитель Кремля.

«Мировая экономика на эти решения реагирует весьма и весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности и на международных рынках, и сейчас, конечно, экономику мировую лихорадит, - описал он. - Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных».