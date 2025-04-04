Мировой рынок акций рухнул

Глобальный индекс MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index), который отражает динамику мирового рынка акций, второй день подряд снижается. Это происходит из-за обострения торгового противостояния, спровоцированного заявлением президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин.

В четверг, 3 апреля, MSCI потерял 5,52%, опустившись до 544,18 пункта, а на предварительных торгах 4 апреля снижение продолжилось, составив еще 1,32%.

По итогам торгов на биржах США, Европы и Азии за вчерашний день общая стоимость компаний по всему миру уменьшилась на 3,1 триллиона долларов.

Согласно информации Bloomberg, американские акции подешевели на 2,5 триллиона долларов. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 2%, и, по мнению экспертов, это может стать худшей неделей для него за последние три года. Специалисты, опрошенные агентством, предсказывают рост нестабильности на рынках из-за взаимных торговых барьеров.

Сегодня утром азиатские рынки продолжили терять позиции. Японский индекс Nikkei упал на 4%, сингапурский ST снизился на 3,1%, а вьетнамский VN потерял 5,8%. В условиях массовой продажи акций инвесторы традиционно обращаются к более надежным активам, таким как золото и определенные финансовые инструменты. Например, курс японской иены достиг пика с октября 2024 года, а разница в доходности десятилетних государственных облигаций Японии сократилась до 1,175% из-за повышенного спроса на них.

Цены на нефть продолжают падать, как это было 3 апреля, тогда как индекс доллара, резко снизившийся ранее, начал умеренно восстанавливаться.

С момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США в январе этого года американский фондовый индекс S&P 500 упал на 10%. Общая стоимость компаний, включенных в этот индекс, за тот же период уменьшилась более чем на 3 триллиона долларов. Это худший результат за первые 10 недель президентства с 2001 года, когда при Джордже Буше-младшем рынок акций потерял около 18% из-за разгара кризиса доткомов.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что новые тарифы, введенные США, несут значительные угрозы для глобальной экономики. По ее словам, что сейчас МВФ анализирует, как эти меры скажутся на макроэкономической ситуации.

«Мы обращаемся к США и их торговым партнерам с призывом к совместным усилиям для разрешения торговых конфликтов и уменьшения нестабильности», — подчеркнула она.

Георгиева также уточнила, что итоги оценки влияния американских пошлин будут представлены в отчете о перспективах мировой экономики, который выйдет в конце месяца.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары из 185 стран, среди которых Китай, ЕС, Индия и Украина. Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.