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США дали России «недели» на решение о мире

15:37 1709

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в течение ближайших недель — а не месяцев — поймет, готова ли Россия прекратить войну в Украине.

«Вот что хочет сделать президент. Он хочет закончить войну и сделать это как можно раньше в рамках своей администрации. Возможно, закончить эту войну на условиях, допустимых для обеих сторон, если обе стороны согласятся. Сейчас мы в процессе поиска этих условий, и скоро — через недели, а не месяцы — будем знать, готова ли Россия к миру», — сказал он.

По словам Рубио, Украина уже продемонстрировала готовность к прекращению огня и переговорам. Теперь, отметил он, решение за Россией и ее руководством. Он также добавил, что режим прекращения огня в Украине нарушался несколько раз.

Госсекретарь, кроме того, заявил, что США работают над тем, чтобы «продвигать мир». Он предупредил, что если Россия будет затягивать мирный процесс, то президент США Дональд Трамп перестанет проводить переговоры с Москвой.

«Он (Трамп - ред.) хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации. Если мир возможен, мы будем об этом знать. Если никто не заинтересован в мире, мы тоже будем это знать и будем принимать решения исходя из этого. Есть определенные хорошие знаки и плохие, никто не говорил, что будет легко», - сказал Рубио.

Рубио также прокомментировал слухи о подготовке РФ к новому масштабному наступлению.

«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», - заявил Рубио. Он отметил, что «идет война, и сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России, потому что война все еще продолжается… Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня, ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, они не придерживаются этих договоренностей…»

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