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«Русский след?» В Днепре взорвали автомобиль с чиновником

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15:49 1014

Глава Левобережной районной администрации украинского города Днепра Юрий Федько погиб в результате взрыва автомобиля утром 4 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба партии «Пропозиция», от которой он был депутатом городского совета.

По данным Национальной полиции Украины, взрыв прогремел около 07:40, когда в автомобиле находился сам Федько вместе со своей женой. Оба получили ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов чиновник скончался в больнице.

Полиция квалифицировала инцидент как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины) и возбудила уголовное дело.

Следствие рассматривает три основные версии случившегося: теракт, организованный российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в стране; личный конфликт между пострадавшим и возможным исполнителем преступления; а также мотив, связанный с профессиональной деятельностью Федько.

Глава Левобережной районной администрации города Днепра Юрий Федько
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