«Русский след?» В Днепре взорвали автомобиль с чиновником

Об этом сообщила пресс-служба партии «Пропозиция», от которой он был депутатом городского совета.

По данным Национальной полиции Украины, взрыв прогремел около 07:40, когда в автомобиле находился сам Федько вместе со своей женой. Оба получили ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов чиновник скончался в больнице.

Полиция квалифицировала инцидент как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины) и возбудила уголовное дело.

Следствие рассматривает три основные версии случившегося: теракт, организованный российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в стране; личный конфликт между пострадавшим и возможным исполнителем преступления; а также мотив, связанный с профессиональной деятельностью Федько.