«Русский след?» В Днепре взорвали автомобиль с чиновником
Глава Левобережной районной администрации украинского города Днепра Юрий Федько погиб в результате взрыва автомобиля утром 4 апреля.
Об этом сообщила пресс-служба партии «Пропозиция», от которой он был депутатом городского совета.
По данным Национальной полиции Украины, взрыв прогремел около 07:40, когда в автомобиле находился сам Федько вместе со своей женой. Оба получили ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов чиновник скончался в больнице.
Полиция квалифицировала инцидент как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины) и возбудила уголовное дело.
Следствие рассматривает три основные версии случившегося: теракт, организованный российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в стране; личный конфликт между пострадавшим и возможным исполнителем преступления; а также мотив, связанный с профессиональной деятельностью Федько.