Войну России против Украины обсудили Фидан и Рубио

Глава МИД Турции Хакан Фидан, который принимает участие в заседании министров иностранных дел стран-союзников НАТО, встретился с госсекретарем США Марко Рубио.

По сообщению турецких СМИ, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, усилия по прекращению огня в российско-украинской войне и события на Ближнем Востоке.

Накануне участники встречи более двух часов обсуждали в формате Украина — НАТО ситуацию в стране, гарантии безопасности и увеличение помощи.