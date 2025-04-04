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Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
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Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Войну России против Украины обсудили Фидан и Рубио

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16:16 439

Глава МИД Турции Хакан Фидан, который принимает участие в заседании министров иностранных дел стран-союзников НАТО, встретился с госсекретарем США Марко Рубио.

По сообщению турецких СМИ, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, усилия по прекращению огня в российско-украинской войне и события на Ближнем Востоке.

Накануне участники встречи более двух часов обсуждали в формате Украина — НАТО ситуацию в стране, гарантии безопасности и увеличение помощи.

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