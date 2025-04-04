«Золотая карта Трампа» за пять миллионов

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал журналистам «золотую карту», дающую право на постоянное место жительства в США и открывающую путь к получению американского гражданства за пять миллионов долларов.

На пластиковом прямоугольнике золотого цвета изображен портрет Трампа и нанесена надпись — «Карта Трампа». Журналистам, сопровождавшим его во время полета на президентском самолете, Трамп заявил, что планирует запустить продажу таких карт «в ближайшие пару недель». Президент США также отметил, что именно он первый обладатель «карты Трампа».

О планах продавать «золотые карты» за пять миллионов долларов Трамп впервые объявил 25 февраля. Тогда президент США также говорил, что программу собираются запустить «через две недели».

Отвечая на вопрос журналистов, смогут ли приобрести такую карту «российские олигархи», Трамп заявил, что не видит для этого препятствий. «Я знаю некоторых российских олигархов, которые очень милые люди», — сказал он.

В США сейчас работает программа EB-5, в рамках которой можно получить гринкарту, дающую право жить и работать в стране, за инвестиции в размере около одного миллиона долларов.