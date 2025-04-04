Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет конфронтации с Израилем в Сирии.

По словам Фидана, удары Израиля по территории Сирии ведут к росту нестабильности в регионе и ослабляют возможности нового сирийского правительства в борьбе с угрозами, включая ИГИЛ.

Глава МИД Турции указал, что если сирийские власти захотят заключить какие-либо договоренности с Израилем, это будет их «личное дело».

Заявление Фидана прозвучало на фоне сообщений о строительстве Турцией военных баз в Сирии и последующих ударах Израиля по этим районам.