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Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
Новость дня
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии

16:34 801

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет конфронтации с Израилем в Сирии.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По словам Фидана, удары Израиля по территории Сирии ведут к росту нестабильности в регионе и ослабляют возможности нового сирийского правительства в борьбе с угрозами, включая ИГИЛ.

Глава МИД Турции указал, что если сирийские власти захотят заключить какие-либо договоренности с Израилем, это будет их «личное дело».

Заявление Фидана прозвучало на фоне сообщений о строительстве Турцией военных баз в Сирии и последующих ударах Израиля по этим районам.

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