Турция еще раз об ударах Израиля по Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет конфронтации с Израилем в Сирии.
Об этом он сказал в интервью агентству Reuters на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
По словам Фидана, удары Израиля по территории Сирии ведут к росту нестабильности в регионе и ослабляют возможности нового сирийского правительства в борьбе с угрозами, включая ИГИЛ.
Глава МИД Турции указал, что если сирийские власти захотят заключить какие-либо договоренности с Израилем, это будет их «личное дело».
Заявление Фидана прозвучало на фоне сообщений о строительстве Турцией военных баз в Сирии и последующих ударах Израиля по этим районам.