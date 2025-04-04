Америка хочет «защитить» Гренландию от Китая

США не позволят Гренландии попасть в зависимость от Китая, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он также призвал Данию признать стремление острова к независимости.

«Жители Гренландии ясно дали понять, что они хотят быть независимыми от Дании. Дании следует сосредоточиться на том факте, что Гренландия не хочет быть частью Дании. Не мы подали им эту идею, они сами давно об этом говорят. Когда они захотят - они примут это решение. Но что мы [США] не собираемся делать, так это позволить Китаю прийти сейчас и предложить им [гренландцам] кучу денег, чтобы они стали зависимыми от Китая», — сказал Рубио на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

По его словам, США уважают право гренландцев на самоопределение, но не допустят, чтобы Китай воспользовался моментом и «купил» их лояльность.