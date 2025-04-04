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Америка хочет «защитить» Гренландию от Китая

16:43 227

США не позволят Гренландии попасть в зависимость от Китая, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он также призвал Данию признать стремление острова к независимости.

«Жители Гренландии ясно дали понять, что они хотят быть независимыми от Дании. Дании следует сосредоточиться на том факте, что Гренландия не хочет быть частью Дании. Не мы подали им эту идею, они сами давно об этом говорят. Когда они захотят - они примут это решение. Но что мы [США] не собираемся делать, так это позволить Китаю прийти сейчас и предложить им [гренландцам] кучу денег, чтобы они стали зависимыми от Китая», — сказал Рубио на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

По его словам, США уважают право гренландцев на самоопределение, но не допустят, чтобы Китай воспользовался моментом и «купил» их лояльность.

Комментируя слова президента Трампа о возможности силового сценария, Рубио уточнил: речь идёт исключительно о защите Гренландии от внешней агрессии, например со стороны Китая.

«Если Гренландия решит стать независимой, США готовы выстроить партнёрство», — добавил он.

Ранее Трамп предлагал купить Гренландию и пригрозил Дании торговыми пошлинами, если она не откажется от контроля над островом. Копенгаген и власти Гренландии отвергли это предложение.

Гренландия — автономия в составе Дании. С 1951 года действует американо-датское соглашение об обороне острова, где размещена американская база Питуффик, важная для арктического мониторинга и систем раннего предупреждения.

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