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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали важный документ

16:46 362

В Баку в рамках заседаний Консультативных советов Южного газового коридора и зеленой энергетики состоялась церемония подписания «Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики, Министерством энергетики Республики Казахстан, Министерством энергетики Республики Узбекистан, Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ)».

К документу, подписанному министрами энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, присоединились также представители АБР и АБИИ.

Меморандум предусматривает сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном с целью поддержки первого этапа технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Каспийский зеленый энергетический коридор».

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что «объединение энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана является проектом стратегического и исторического значения. Присоединение АБР и АБИИ к инициативе «Каспийский зеленый энергетический коридор» является одним из важных шагов вперед в реализации проекта. Совместное сотрудничество позволит в ближайшее время приступить к технико-экономическим исследованиям. Благодаря этой региональной инициативе по зеленой энергетике Азербайджан и Центральная Азия смогут реализовать первый транскаспийский энергетический коридор».

А по словам министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова, «совместные инициативы, такие как проект «Зеленый коридор», демонстрируют нашу решимость укреплять энергосистемы региона, продвигать зеленые технологии и обеспечивать устойчивый экспорт экологически чистой электроэнергии. Вместе мы создаем будущее, в котором энергия становится не только ресурсом, но и основой устойчивого развития и стабильности».

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сказал, что «зеленый энергетический коридор, который будет создан между Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном, является важным примером сотрудничества, превращающего потенциал возобновляемой энергии Центральной Азии в надежный и устойчивый мост, соединяющий регион с Европой. Этот проект отражает нашу приверженность строительству зеленого будущего, стимулированию экономического роста и обеспечению долгосрочной энергетической безопасности».

Генеральный директор Департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил, что «инициатива «Каспийский зеленый энергетический коридор» является стратегическим приоритетом для трех стран и АБР. Помимо решения многочисленных региональных проблем, эта инициатива вносит непосредственный вклад в реализацию миссии по развитию трансграничного сотрудничества в области чистой энергетической инфраструктуры. Подписание меморандума знаменует решающий этап в отношениях сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном, Узбекистаном, Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Это отражает наше коллективное обязательство превратить наш существующий подход в трансформативную региональную инициативу».

А представитель АБИИ Хонг Вэй заявил, что «Азиатский банк инфраструктурных инвестиций удовлетворен сотрудничеством с правительствами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Азиатским банком развития в подготовке технико-экономического обоснования проекта «Каспийский зеленый энергетический коридор». Этот проект позволит раскрыть огромный потенциал чистой энергии Центральной Азии, а Азербайджан сыграет важную роль в качестве ворот для потока чистой энергии из Центральной Азии в Европу».

«Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан» было подписано главами государств 13 ноября 2024 года в рамках COP29.

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