Рубль ушел в минус

Беспоставочные однодневные фьючерсные контракты на пары юань/рубль, доллар/рубль и евро/рубль на Московской бирже к этому времени котировались около 11,73, 87,60 и 95,90 соответственно, что означает снижение рубля на 1,3% к юаню и на 1,6% к доллару и евро; в первые часы торгов рубль демонстрировал положительную динамику против всех трех валют.

К 15:00 по бакинскому времени пара юань/рубль с расчетами «завтра» на Московской бирже находилась около отметки 11,69, при этом российская валюта теряла 1%; утром она укреплялась до 11,40.

Рубль в пятницу днем отреагировал на обвал нефтяных котировок, закрепившись в отрицательной зоне после периода игнорирования динамики нефти благодаря геополитической «подушке безопасности» и ожидаемому значительному росту валютных интервенций ЦБ РФ, сообщает The Moscow Times.

На нефтяном рынке баррель Brent достиг минимума с 12 апреля 2021 года, опустившись до $64,15, тогда как еще в среду он стоил на $10 дороже. В настоящее время котировки Brent находятся около $65, что представляет собой падение на 7,3% с начала пятницы и почти на 14% за последние два дня.

Падение цен на нефть обусловлено опасениями за спрос на сырье в условиях риска глобальной рецессии после расширения Соединенными Штатами торговых войн, а также ответными мерами Китая в отношении американских товаров. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает сохранение намерений картеля ОПЕК+ планово наращивать добычу нефти и рост запасов в США.

Негативные для рубля последствия от этого падения проявятся позже в виде сокращения притока валютной выручки от экспорта подешевевшей российской нефти.

Поддержку рублю могут оказывать надежды на договоренности России и США по улучшению двусторонних отношений и продвижению к российско-украинскому перемирию. В частности, спецпосланник президента РФ Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам встреч с американскими чиновниками отметил положительную динамику в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также сообщил о возможности начала урегулирования украинского конфликта.

Дополнительным фактором поддержки для рубля являются ожидания положительного эффекта от увеличения интервенций Центробанка, который с ближайшего понедельника почти вдвое нарастит объем своих ежедневных продаж китайской валюты.

Накануне российский Минфин сообщил о переходе в апреле от покупок к продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила, что позволит Центробанку с понедельника нарастить ежедневные нетто-продажи юаней на Московской бирже до 10,5 миллиарда рублей.

Такой объем операций ЦБ составит порядка 10% среднего внутридневного биржевого объема последнего времени в паре юань/рубль с расчетами «завтра», что может стать заметной поддержкой для рубля при низкой текущей ликвидности локального рынка в условиях западных санкций.