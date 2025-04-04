Подписаны контракты по проектам солнечной энергетики

Министр энергетики Парвиз Шахбазов и директор ООО Enerso Cəbrayıl Эльдар Мамедзаде подписали инвестиционный контракт по проекту солнечной электростанции Üfüq мощностью 50 МВт.

В рамках 11-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике, прошедших в Баку, были подписаны контракты по трем проектам в области солнечной энергетики.

Инвестиционный контракт между правительством Азербайджана и ООО Clean Energy Jabrayil по реализации проекта 50-мегаваттной солнечной электростанции Şəms в Азербайджане был подписан министром энергетики Парвизом Шахбазовым и директором компании Хаялой Нагиевой.

Министерство энергетики Азербайджана и компания Nobel Energy Limited заключили исполнительный контракт по оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции мощностью 30 МВт в городе Нахчыване. Документ подписали замминистра энергетики Эльнур Солтанов и генеральный директор Nobel Energy Limited Вугар Самедли.

Реализация данных проектов, имеющих большое значение для развития зеленых энергетических зон в Азербайджане, позволит генерировать в общей сложности 268 млн кВт·ч электроэнергии в год. Это даст возможность сэкономить 59 млн кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 128 млн тонн.