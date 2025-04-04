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Трамп об ошибке Китая

обновлено 18:13
18:13 2268

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на решение Пекина ввести новые пошлины на весь импорт из США, заявив, что Китай запаниковал и допустил ошибку.

«Китай допустил грубую ошибку, поддавшись панике — это роскошь, которую он не может себе позволить!» — написал президент США в своей публикации на платформе Truth Social, не вдаваясь в детали своего заявления.

Ранее китайская комиссия по тарифам при Госсовете КНР объявила о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все товары, поступающие из США. Этот шаг стал ответной мерой на новые тарифы, установленные администрацией Трампа. В заявлении комиссии подчеркивается, что действия США нарушают нормы международной торговли, наносят ущерб законным интересам Китая и представляют собой «откровенное проявление политики запугивания».

*** 17:17

Президент США Дональд Трамп заявил, что может снизить пошлины на китайские товары, если Пекин разрешит компании ByteDance — владельцу TikTok — продать популярное видеоприложение, чтобы избежать запрета в США.

Трамп добивается продажи TikTok американскому покупателю из опасений, что китайские власти могут влиять на алгоритмы TikTok и получать доступ к персональным данным миллионов американцев. Пошлины на китайские товары в размере 34% Трамп ввел накануне, 3 апреля, они суммируются со старыми пошлинами, итого Китай будет платить не менее 54% за экспорт товаров в США.

«Китай, скорее всего, скажет: «Мы одобрим сделку, но вы, возможно, что-то сделаете с пошлинами». Пошлины дают нам отличные рычаги для переговоров», — сказал президент США, его цитирует Financial Times.

Трамп также сообщил, что администрация «очень близка» к соглашению с «несколькими инвесторами», которое позволит TikTok продолжить работу в США. Конгресс в прошлом году принял закон, обязывающий ByteDance продать TikTok или столкнуться с полным запретом приложения в стране. Срок, отведенный на продажу, истекает в эту субботу — 5 апреля. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее в четверг заявил Fox News, что сделка «будет объявлена до истечения срока».

Белый дом в течение недели проводил переговоры по деталям соглашения, которое устроит республиканцев, ByteDance и китайское правительство — без его одобрения сделка невозможна. Рассматривается вариант выделения TikTok в отдельную американскую структуру с привлечением новых инвестиций из США, чтобы снизить долю китайских акционеров.

Ключевая проблема сделки — контроль над алгоритмом TikTok. Один из рассматриваемых вариантов — ByteDance продолжит разрабатывать и обслуживать алгоритм, а американская структура получит к нему доступ по лицензии. Однако сторонники жесткой линии по отношению к Китаю и некоторые юристы настаивают: чтобы соответствовать закону, алгоритм должен полностью находиться под управлением американской стороны. Бывшие конгрессмены, а ныне члены администрации Трампа — госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц — ранее выступали против любого контроля со стороны Китая.

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