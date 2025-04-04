Курдские отряды уходят из Алеппо

Эвакуация проходит в рамках соглашения, заключенного 1 апреля между командованием так называемых «сил демократической Сирии» (СДС, связаны с террористической Рабочей партией Курдистана) и переходным правительством в Дамаске.

Начался вывод курдских вооруженных формирований из районов Ашрафия и Шейх-Максуд на севере сирийского города Алеппо в 360 км от Дамаска, сообщает агентство SANA.

Первые колонны выехали в сторону восточного берега Евфрата под сопровождением сирийских сил безопасности.

Населенные курдами кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд находились под контролем курдских боевиков с 2012 года. После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года новая администрация разрешила курдам остаться на некоторое время на севере Алеппо для обеспечения безопасности мирных граждан.

10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и «командующий СДС» Мазлум Абди подписали соглашение, согласно которому курдские бойцы будут включены в состав вооруженных сил переходного правительства.

Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, плотины, газовые и нефтяные месторождения, расположенные на подконтрольных СДС территориях на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.