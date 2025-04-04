Глобальная конкуренция за редкоземельные металлы обостряется: Казахстан заявил о сенсационном открытии

На фоне попыток президента США Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины на унизительных для Киева условиях и стремления России использовать собственные запасы в торге с Трампом произошло сенсационное событие. Накануне первого саммита «Евросоюз – Центральная Азия», стартовавшего в узбекском Самарканде, правительство Казахстана объявило об открытии в стране крупного месторождения редкоземельных металлов. Согласно официальной информации, казахстанские геологи в результате геологоразведочных работ, проведенных в Карагандинской области в 2022–2024 годах, обнаружили месторождение с прогнозируемыми запасами редкоземельных руд в объеме 20 миллионов тонн. Концентрация редкоземельных элементов в руде оценивается в 700 граммов на тонну, что считается высоким показателем.

«Аналогов подобного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленному типу. Выявленные залежи и перспективные участки при их дальнейшем подтверждении могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов, что откроет путь к стремительному развитию высокотехнологичной отрасли редкоземельных металлов», — говорится в заявлении правительства страны. Если открытие подтвердится, Казахстан станет обладателем третьих по объему запасов редкоземельных металлов в мире, уступая только Китаю и Бразилии. В недавно открытом месторождении содержатся неодим, церий, лантан и иттрий — элементы, используемые в производстве широкого спектра высокотехнологичных устройств: от медицинского оборудования и автомобильных аккумуляторов до каталитических нейтрализаторов, лазеров и оптики. Очевидно, что заявление было приурочено к саммиту с целью повысить интерес ЕС к разработке месторождений. «Успешное развитие технологий обогащения руды и извлечения ценных компонентов повлияет на инвестиционную привлекательность и экономическое развитие региона», — подчеркнули в заявлении правительства от 2 апреля. Напомним, в саммите «Евросоюз – Центральная Азия» приняли участие президенты стран региона, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта и другие официальные лица. В повестке форума — углубление сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в сферах энергетики, природных ресурсов, международного Транскаспийского торгового коридора и привлечения инвестиций в регион.

«Подтверждая нашу приверженность более глубокому сотрудничеству в меняющейся глобальной и региональной геополитической обстановке, мы решили вывести отношения между Евросоюзом и Центральной Азией на уровень стратегического партнерства», — говорится в проекте итогового заявления саммита. В рамках саммита также состоялись двусторонние переговоры между президентами стран Центральной Азии и руководством ЕС. В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен выразила заинтересованность Европейского союза в редкоземельных ресурсах региона. По ее словам, ЕС готов стать партнером стран Центральной Азии не только в добыче, но и в переработке критически важного сырья на местной базе. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что предложение Европейского союза отличается от подходов других заинтересованных сторон: «Некоторые из них ориентированы исключительно на эксплуатацию и добычу критически важного сырья. Однако Европа предлагает нечто иное. Мы хотим стать вашими партнерами в развитии местной промышленности». По ее словам, страны региона обладают 40 процентами мировых запасов марганца, а также лития и графита, и «это сырье является основой будущей мировой экономики». «Тем не менее оно также привлекает внимание глобальных игроков. Мы можем вместе построить местные отрасли промышленности по всей цепочке создания стоимости — от добычи и переработки до открытия новых исследовательских лабораторий и подготовки местных специалистов», — добавила глава ЕК. Фон дер Ляйен также напомнила, что европейские компании уже участвуют в разработке медного месторождения в Ташкентской области Узбекистана, вложив в проект 1,6 миллиарда евро. В рамках саммита между Евросоюзом и Узбекистаном была также подписана новая декларация о сотрудничестве в сфере критически важных минералов, что свидетельствует о стремлении Узбекистана к углублению взаимодействия с ЕС в этой области. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите также выразил готовность развивать сотрудничество с ЕС в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов. По его словам, партнерство в области редкоземельных материалов является еще одним стратегически значимым направлением взаимодействия. Токаев сообщил, что Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Европейского союза, включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и другие важнейшие элементы. «Кроме того, наша страна совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализует геологоразведочные проекты и внедряет передовые и устойчивые практики в горнодобывающей отрасли», — подчеркнул Токаев.