Офис Зеленского: США поняли, что Россия не хочет мира
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США осознали нежелание России идти к миру.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя итоги двух раундов переговоров в Саудовской Аравии.
"Думаю, что американская сторона уже всё понимает. У них нет вопросов к Украине — мы демонстрируем прозрачную и чёткую позицию. Украина хочет полного прекращения огня, и это логично", — отметил Ермак.
Он подчеркнул, что Россия не поддерживает идею перемирия, и именно поэтому давление со стороны США и других партнёров должно усиливаться.
На вопрос о контроле за соблюдением перемирия на море и в энергетике Ермак признал: "Чёткого механизма мониторинга пока нет. Мы считаем, что США могут и должны этим заняться. Нарушения фиксируются ежедневно, и мы передаём информацию американцам и другим союзникам, ожидая от них конкретных действий".
Он также сообщил, что сейчас разрабатывается механизм контроля за соблюдением режима тишины, поскольку без этого говорить о его эффективности сложно.
На вопрос о новых раундах переговоров Ермак ответил, что пока конкретных дат нет, но обсуждения с США будут продолжены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Россия готовится к новому наступлению.