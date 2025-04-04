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Офис Зеленского: США поняли, что Россия не хочет мира

17:50 1138

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США осознали нежелание России идти к миру.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя итоги двух раундов переговоров в Саудовской Аравии.

"Думаю, что американская сторона уже всё понимает. У них нет вопросов к Украине — мы демонстрируем прозрачную и чёткую позицию. Украина хочет полного прекращения огня, и это логично", — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Россия не поддерживает идею перемирия, и именно поэтому давление со стороны США и других партнёров должно усиливаться.

На вопрос о контроле за соблюдением перемирия на море и в энергетике Ермак признал: "Чёткого механизма мониторинга пока нет. Мы считаем, что США могут и должны этим заняться. Нарушения фиксируются ежедневно, и мы передаём информацию американцам и другим союзникам, ожидая от них конкретных действий".

Он также сообщил, что сейчас разрабатывается механизм контроля за соблюдением режима тишины, поскольку без этого говорить о его эффективности сложно.

На вопрос о новых раундах переговоров Ермак ответил, что пока конкретных дат нет, но обсуждения с США будут продолжены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к новому наступлению.

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