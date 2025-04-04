Офис Зеленского: США поняли, что Россия не хочет мира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США осознали нежелание России идти к миру.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя итоги двух раундов переговоров в Саудовской Аравии.

"Думаю, что американская сторона уже всё понимает. У них нет вопросов к Украине — мы демонстрируем прозрачную и чёткую позицию. Украина хочет полного прекращения огня, и это логично", — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Россия не поддерживает идею перемирия, и именно поэтому давление со стороны США и других партнёров должно усиливаться.