Крупная полицейская операция в Турции
В Турции проведена крупномасштабная операция против террористической организации FETÖ, заявил глава МВД Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.
По его словам, в ходе операций, проведенных в 27 провинциях, включая Анкару, Стамбул и Измир, было задержано 73 подозреваемых, 48 из них были арестованы, в отношении 16 из них были вынесены постановления о судебном контроле.
Согласно информации, подозреваемые разыскивались за преступления, связанные с деятельностью в рамках «секретной военной структуры» террористической организации FETÖ, связь с ответственными лицами внутри организации через таксофоны, использование программы криптокоммуникации организации ByLock, предоставление финансирования террористической организации и ведение пропаганды FETÖ через аккаунты в социальных сетях.
19-27 Mart 2025 tarihleri arasında; Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından 27 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 73 şüpheli yakalandı.❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2025
⛔48’i TUTUKLANDI.
⛔️16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Operasyonlarda yakalanan… pic.twitter.com/dUw8cnI3xy