Крупная полицейская операция в Турции

В Турции проведена крупномасштабная операция против террористической организации FETÖ, заявил глава МВД Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

По его словам, в ходе операций, проведенных в 27 провинциях, включая Анкару, Стамбул и Измир, было задержано 73 подозреваемых, 48 из них были арестованы, в отношении 16 из них были вынесены постановления о судебном контроле.

Согласно информации, подозреваемые разыскивались за преступления, связанные с деятельностью в рамках «секретной военной структуры» террористической организации FETÖ, связь с ответственными лицами внутри организации через таксофоны, использование программы криптокоммуникации организации ByLock, предоставление финансирования террористической организации и ведение пропаганды FETÖ через аккаунты в социальных сетях.