Али Асадов собрал экономистов

В пятницу, 4 апреля, состоялось очередное заседание Экономического совета, сообщили в Кабинете министров.

В повестке дня заседания, которое прошло под председательством премьер-министра Али Асадова, были приоритетные для экономики Азербайджана вопросы, в том числе формирование устойчивой макроэкономической и фискальной структуры на среднесрочный период, развитие частного сектора и увеличение частных инвестиций, расширение объема ненефтяного экспорта, другие актуальные вопросы.

Была заслушана презентация помощника президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова по макроэкономическим вопросам. По представленным вопросам члены Экономического совета провели широкие обсуждения.

По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов Экономического совета, министерствам финансов и экономики дали соответствующие поручения.