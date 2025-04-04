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Анкара о мире между Россией и Украиной

18:38 756

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Reuters выразил мнение, что любое соглашение, способное положить конец войне в Украине, было бы лучше его продолжения.

По его словам, текущая ситуация отличается сложностью, и найти простые решения вряд ли удастся. «Особенности этого положения дел далеки от легких и, вероятно, никогда ими не станут», — отметил он.

«Принять любое предложение будет непросто. Однако, если сравнить это с альтернативой, которая сулит еще большие разрушения, я считаю, что любые условия окажутся более приемлемыми, чем продолжение войны», — подчеркнул Фидан.

Глава турецкого МИД заявил, что в случае достижения договоренностей, одобренных обеими сторонами, есть вероятность, что они будут соблюдаться.

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