В Европе подсчитали убытки из-за введенных Трампом пошлин

«Мы решили не реагировать сразу же, чтобы не создавать впечатление, будто мы запаниковали», — сказал неназванный европейский дипломат.

Журналисты подсчитали, что пошлины коснутся экспорта из европейских стран стали и алюминия на 26 млрд евро, автомобилей на 66 млрд евро, а другие двусторонние пошлины повлияют на экспортные товары на общую сумму 290 млрд евро. Уточняется, что под пошлины подпадет 70% европейского экспорта в США.

Также, по данным издания, США пополнили бы государственную казну на 81 млрд евро по сравнению с 7 млрд евро по итогам прошлого года, если бы не новые пошлины.

До этого сообщалось, что США вводят пошлины в размере 20% на товары из Европейского союза, 34% — на товары из Китая. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе своего выступления в Розовом саду Белого дома. Аналогичные меры также затронут Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».