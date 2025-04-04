Бахчели жив!

Лидер ультраправой турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели впервые за два месяца появился на публике. Он посетил могилу основателя партии Алпарслана Тюркеша в годовщину его смерти.

Затем Бахчели посетил центральный офис партии в Анкаре, где соратники приветствовали его аплодисментами. В ответ лидер партии продемонстрировал жест «серых волков».

В феврале лидеру MHP заменили сердечный клапан. После этого он два месяца не появлялся на публике, что породило различные слухи о состоянии здоровья политика.