Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде

Вооруженные силы Украины продолжают контролировать значительную часть Курской области России, а также начали продвижение в соседнюю Белгородскую область, расширяя зону своего присутствия на российской территории. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кристофер Каволи, выступая 3 апреля на слушаниях в Конгрессе, сообщает издание Politico.

«На данный момент значительные украинские силы удерживают довольно обширную — хоть и сократившуюся, но все еще важную — часть Курской области России. Кроме того, они занимают стратегически выгодные оборонительные рубежи южнее, в Белгородской области. Примерно две недели назад украинцы запустили ограниченное контрнаступление в Белгородской области России. Таким образом, в этом регионе продолжается напряженное противостояние с чередующимися успехами сторон», — отметил генерал.

По данным издания, Каволи стал первым представителем военного руководства, официально подтвердившим факт входа украинских войск в Белгородскую область.

Комментируя общую ситуацию на фронте, генерал подчеркнул, что украинские войска сейчас закрепились на прочных оборонительных позициях и демонстрируют еженедельный прогресс в рекрутировании и подготовке новых бойцов для их дальнейшего усиления.