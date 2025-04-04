Лукашенко: «Хотите любовницу - содержите сами»

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал чиновникам не использовать государственные средства для содержания любовниц. Такое заявление он сделал во время совещания, посвященного вопросам финансирования организаций физической культуры и спорта, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко предостерег чиновников от содержания своих близких за счет средств, которые направляются на развитие спорта в Беларуси.

«Хочу по-мужски сказать: родных, близких, любовниц или кого-то еще — содержите, пожалуйста, на свои собственные средства. Зарабатывайте где угодно, но не трогайте государственные», — заявил Лукашенко в ходе совещания. Он также отметил, что отследить реальное направление выделенных средств не составляет труда.

Ранее белорусский лидер заверил, что не намерен покидать страну в трудные времена. «Ваш президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит. Вы — вся моя жизнь, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне вами огромное доверие», — заявил он.