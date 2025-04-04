Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко

Сразу после объявления торговой войны 185 государствам мира Дональд Трамп написал в своей социальной сети: «Операция закончена! Пациент жив и выздоравливает. И прогноз таков, что пациент будет намного сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо раньше. Сделаем Америку снова великой!». Американский пациент, если президент имел в виду его, пока еще жив, но он в глубоком обмороке с перспективой фатального конца. Как сказал сенатор Джон Кеннеди, «в долгосрочной перспективе мы все умрем».

Что имеет в виду сенатор? Что американцы умрут от голода? А кто его знает. Но верно то, что последствия введения драконовских пошлин по всему миру уже сейчас стало сказываться на ценниках в американских супермаркетах. Я, например, заметил, что цена на кофе и сахар уже выросла за минувшие сутки. Уолтер Хаас, владелец кофейни в Сан-Франциско, который вчера предупреждал, что цена на утренний бодрящий напиток «вырастет немедленно, буквально на следующий день» был совершенно прав, так оно и произошло. От моего взора не могло ускользнуть, что выросла цена на орешки кэшью, рис и готовые супы. Эксперты говорят, что цена вырастет на все продукты, у одних раньше, у других позже. В целом повышение будет на 2.3 процента. Это не самая страшная цифра, но в результате покупательная способность каждого домохозяйства Америки сократится на 3800 долларов в год. Не знаю, почувствуют ли американцы, что их страна «опять стала великой». Цена на продукты питания по данным телеграмм канала One Big Union немедленно вырастет на 2.8 процента, на одежду на 17 процентов, на автомобили на 8.4 процента. То есть в среднем каждый автомобиль будет стоить на 6 тысяч долларов больше.

Повышение цен затронет и электронные товары. IPhone стоимостью в одну тысячу долларов прибавит в цене 250 долларов. «Введение пошлин на импорт затронет каждого американца, - говорит Кимберли Клоузинг, в прошлом экономист Министерства финансов. - Для потребителей это будет самое большое увеличение расходов за последние 50 лет». Страна сильно занервничала, и это отражается прежде всего на фондовой бирже. Как пишет CNN, там из-за введения пошлин по всему миру «появился индикатор страха». Американские рынки и акции «голубых фишек», таких как Apple, падают, а индекс волатильности VIX, известный как «индикатор страха», вырос за сутки на 30 процентов. «Они (сотрудники администрация президента) игнорируют все правила классической микро- и- макроэкономики, - говорит Майкл Блок, рыночный стратег Third Seven Capital. - Это политический эквивалент действий террориста-смертника». Индикатор страха населения также растет. И это непременно будет канализировано в адрес народных избранников. Какая из двух партий пострадает больше? Республиканская. Именно члены «Большой старой партии» всегда с наибольшим азартом агитировали за введение пошлин. История их ничему не учит. После введение пошлин МакКинли в 1890 году республиканцы потеряли 93 кресоа в Палате представителей. После принятия закона Смута-Хоули в 1930 году партия не досчиталась 52 мест в нижней палате. Впоследствии историки решили, что этот закон был одной из причин Великой депрессии. А нынешние пошлины, которые будут носить имя Трампа, больше тех, о которых мы говорим. И теперь, возможно, «великая депрессия» поразит весь мир.

Республиканцы в Конгрессе думают, конечно, о своей шкуре. Они уже начали дрожать от мысли о том, что потеряют свои теплые места в Конгрессе на промежуточных выборах 2026 года. И наверняка потеряют, утверждают политологи. Сенатор Рэнд Пол нередко выступает с экзотическими заявлениями. Но тут он превзошел себя. «Тарифы ведут к политической децимации», - сказал он. - Они плохи не только экономически, но и политически». Напомню читателям, что такое децимация. Это - высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии, представляющая собой смертную казнь каждого десятого по жребию. Чудовищное наказание. Правда, не ясно, как по Рэнду Полу будет наказан каждый десятый республиканец. Неужели будет расстрелян?

И тут мы подходим к самой драматической части нашего повествования. Не будучи сторонником каких-либо конспирологических теорий, я не могу не отметить, что американцы (и об этом они пишут, в частности, в Washington Post) опасаются, что Трамп, в случае, если ему докажут, что республиканцы потеряют на промежуточных выборах свое большинство в Палате представителей и, возможно, даже в Сенате, может эти выборы отменить. Просто взять – и отменить росчерком пера. Дотошные блогеры пишут, что в американском своде законов есть явные пробелы. Например, в Конституции не прописан механизм введения военного положения. И президенту не обязательно дожидаться предварительного согласия на это от Конгресса. В США военное положение вводилось около 70 раз, и это почти всегда было связано с внутренними беспорядками — протестами против войны во Вьетнаме, демонстрациями после убийства Мартина Лютера Кинга, против расовой сегрегации в Миссисипи и другими проявлениями гражданского неподчинения. А представьте себе такую ситуацию. Рост цен продолжится, инфляция выскочит из орбиты, наименее обеспеченные семьи из-за введения пошлин будут терять тысячи долларов. И это наряду с уже похороненной республиканцами медицинской страховкой и другими важными социальными программами.