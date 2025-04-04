Канада метит на место США

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, им станет Канада», — отметил политик.

По его мнению, 80-летний период, в течение которого США выступали в качестве ключевого игрока в мировой экономике, выстраивали альянсы на основе доверия и взаимного уважения, а также поддерживали свободный обмен товарами и услугами, завершился. «Это, конечно, трагедия, но вместе с тем и новая реальность», — добавил премьер-министр.

Ранее Карни уже говорил о завершении прежнего формата отношений с США, указывая на необходимость радикальных изменений в экономической стратегии Канады из-за протекционистской политики Вашингтона.