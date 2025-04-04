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Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров

20:02 1317

На российско-украинском фронте отсутствуют какие-либо признаки того, что войска РФ готовятся к прекращению боевых действий, сообщил высокопоставленный представитель НАТО на брифинге для прессы, пишет Deutsche Welle.

По информации альянса, российская армия продолжает наращивать давление на Вооруженные силы Украины вдоль почти тысячекилометровой линии соприкосновения. Цель Москвы — усилить свои позиции и сохранить инициативу, чтобы укрепить преимущества перед возможными будущими переговорами. «Мы не наблюдаем на поле боя ни малейших сигналов о том, что Россия намерена остановить огонь», — отметил чиновник и добавил, что «нет никаких свидетельств изменения стратегических задач Кремля в этой войне».

Согласно оценкам НАТО, положение Украины на фронте остается тяжелым. Россия сохраняет превосходство благодаря нехватке у Киева личного состава и военной техники, что позволяет ей удерживать динамику наступления.

Потери российской армии, по данным альянса, составляют более 1000 человек в сутки убитыми и ранеными. Однако массовый набор контрактников компенсирует эти потери. «Москва уверена, что время играет на ее стороне», — добавил он.

Эти выводы подтверждаются данными украинского OSINT-проекта DeepState. Несмотря на старт мирных консультаций, в марте российские войска резко увеличили активность: с 1 по 26 марта количество штурмов выросло на 17% по сравнению с февралем, а к концу месяца число атак достигло рекордных 200 в сутки с начала 2025 года.

Количество ударов беспилотников также побило рекорды: за 30 дней после первого раунда переговоров в Эр-Рияде 18 февраля по Украине было запущено 4776 дронов — в полтора раза больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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