Когда Трамп начнет бомбить Иран?

Вооруженные силы США в любой момент могут нанести удар по объектам ядерной программы Ирана. Об этом сообщают израильские СМИ. Министр обороны США Пит Хегсет продлил присутствие на Ближнем Востоке атомного авианосца Harry S. Truman, а также приказал направить в регион авианосную ударную группу Carl Vinson и дополнительные эскадрильи истребителей и бомбардировщиков. Как сообщают американские военные эксперты, на американской авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане уже дислоцированы семь «летающих крепостей» B-2. Это единственные в мире стратегические бомбардировщики, способные доставлять «сверхбомбы» GBU-57, способные уничтожить иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, залегающие глубоко под землей.

Помимо этого, в Индийский океан переброшены восемь стратегических бомбардировщиков B-52, семь военно-транспортных самолетов Boeing-17, десять самолетов-заправщиков, а также патрульный противолодочный самолет Боинг P-8 «Посейдон». В ответ командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что, в случае, если США или Израиль нанесут удар по иранским ядерным объектам, силы Ирана полностью уничтожат баллистическими ракетами и беспилотниками базу на острове Диего-Гарсия, на которой, помимо «стратегических активов» американских ВВС и ВМС, дислоцированы также 4.000 солдат. По словам Хаджизаде, в случае нападения на Иран «каждый американский солдат станет индивидуальной целью», а Исламская Республика может достать своим оружием «по крайней мере десять американских военных баз и более 50 тысяч военнослужащих» вблизи Ирана. О том, насколько реален и во что конкретно может вылиться обмен ударами между Ираном и США, рассказал в интервью haqqin.az политический аналитик из Тегерана Фаршид Багериан.

-⁠ ⁠Насколько реальна, на Ваш взгляд, бомбардировка ядерных объектов Ирана? -⁠ ⁠В ходе избирательной кампании Дональд Трамп сделал много громких обещаний относительно прекращения всех войн и установления мира во всем мире, включая Ближний Восток. К слову, именно эти обещания во многом помогли ему вернуться в Белый дом. Но стоило Трампу только победить, как он втянул мир в глобальную эскалацию. Сегодня он угрожает Китаю, йеменским хуситам, Украине, Европе, жителям Газы, обещает аннексировать Панамский канал, Канаду, Гренландию и т.д. Как мы видим, Дональд Трамп разговаривает только языком угроз. Однако вражда между США и Ираном — это другой случай, имеющий почти 46-летнюю историю. На протяжении всех этих лет президенты США – как демократы, так и республиканцы - вводили эмбарго против Исламской Республики. Но самое жестокое ввел Трамп во время своей первой каденции. Он постоянно заявлял, что хочет положить конец напряженности между Америкой и Ираном, говорил, что любит иранский народ, который, по его словам, заслуживают более процветающей жизни… Но именно Трамп привел на Ближний Восток самый большой американский флот военных кораблей и самолетов. И именно Трамп в письме верховному лидеру Али Хаменеи отвел Ирану двухмесячный срок для заключения нового ядерного соглашения. И в последние дни США, на случай, если Вашингтон и Тегеран не придут к компромиссу по вопросу ядерного оружия, ведут открытую подготовку к масштабным бомбардировкам Исламской Республики. На данный момент у Ирана нет ядерного оружия. Но если это станет реальностью, то только из-за угроз в адрес Ирана, как реакция на постоянный политический прессинг. Я не думаю, что Трамп решится на массированный воздушный удар по иранской территории. Дело в том, что война с Ираном - слишком большой риск для престижа Дональда Трампа и в целом США. К примеру, в Персидский залив вошел крупнейший авианосец, обошедшийся американским налогоплательщикам в 20 миллиардов долларов. Если американская система ПВО пропустит удар даже одной или двух иранских ракет, стоимостью 10 тысяч долларов каждая, то на авианосце начнется пожар, и это станет невиданным позором Америки. По всей видимости, Трамп, будучи бизнесменом, рассчитывает, что вся грозная военная сила и шумиха насчет войны с Ираном — это хороший маркетинговый ход, который принесет немалую прибыль США от продажи оружия арабским шейхам. Главы стран Персидского залива понимают, что война между США и Ираном охватит весь ближневосточный регион, и от того настроены покупать еще больше американского оружия. Но, повторяю, я не верю в войну между США и ИРИ. - ⁠То есть ультиматум Трампа в письме аятолле Хаменеи не более чем коммерческий расчет? -⁠ В настоящее время США - самая задолжавшая страна в мире. В конце прошлого года ее государственный долг превысил 36 триллионов долларов. Америка на пороге банкротства, именно поэтому Трамп объявил экономическую войну всему миру. А угроза войны вынудит шейхов потратить немалые средства на покупку оружия в США.

-⁠ До недавнего времени аятолла Али Хаменеи категорически отвергал любые переговоры с США. Но в последнее время риторика рахбара изменилась, и он уже допускает возможность переговоров с Америкой, на которых иранцам следует быть «предельно осторожными». С чем связана такая смена позиции? - Окружение рахбара вынуждено учитывать настроения народа Ирана, уставшего от постоянно ухудшающегося экономического положения, во многом связанного с многолетними санкциями. Если провести опрос 85-миллионного населения страны, то 80 процентов выскажутся в пользу переговоров с США, и эти настроения известны Хаменеи и его окружению. Отсюда и решение властей ИРИ пойти по компромиссному пути. То есть не на прямые переговоры, а через посредников. Но это не лучшее решение. Да, Иран не доверяет Америке, а Вашингтон не доверяет Тегерану. Но когда между сторонами есть посредник, то в игру вступают также интересы посредника. Независимо от того, будет ли им Китай, Оман или какая-то другая страна. А это не лучший вариант урегулирования отношений. Впрочем, в контексте предложения Трампа о переговорах не имеет значения, будут ли они прямыми или нет. Это личный пиар президента США. Как только иранцы сядут за стол обсуждений, Трамп тут же заявит: «Я победил Иран! Я заставил их согласиться на переговоры». То есть ему абсолютно неважны результаты диалога. Ему важно услышать от Ирана «да», после чего он сочтет свою миссию завершенной. Но этого совершенно недостаточно Ирану, который согласен на переговоры в надежде на отмену санкций. Ситуация в ИРИ такова, что даже если не начнется атака США, иранская экономика сама по себе может трансформироваться в гражданскую войну. Поэтому Ирану необходимо как-то вывести экономику из тупика. Для этого надо снять эмбарго, а чтобы снять эмбарго, необходимо решить наши проблемы с Америкой. Если санкции не будут сняты, то уже скоро в стране невозможно будет купить лекарства. Именно экономическая ситуация подтолкнула рахбара к готовности к переговорам. - По мнению экспертов, одной из причин дружбы Трампа с Путиным является его попытка добиться невмешательства России в случае войны США с Ираном. Много ли людей в ИРИ полагаются на помощь России, если США решатся атаковать Исламскую Республику? - ⁠Общеизвестно, что исторически у нас с Россией не очень хорошие отношения. Я имею в виду не нынешнюю Россию, а периоды Российской империи и СССР. В наших отношениях было много войн и противостояний. Сегодня существуют две России - путинская и глубинная. У путинской в мире нет друзей, нет ни одного иностранного народа, который считал бы себя другом Москвы. Потому что с Россией невозможно дружить и, по-моему, Трамп стал это понимать. В отношениях России и Ирана многое определяет тот факт, что мы соседние государства по Каспийскому морю. До войны в Украине Иран заключил с Россией соглашение по стратегическому партнерству. И в ходе украинской войны Иран, то скрыто, то явно, помогал России. Теперь же это стало очевидным всему миру. Но Тегеран подчеркивает, что пакт о стратегическом партнерстве был подписан еще до украинской войны. Поэтому Иран был обязан помогать Москве. Правильно это или нет, уже другой вопрос. Таким образом, стратегическая связь между Ираном и Россией установлена. В результате у России есть ожидания от Ирана, который является для нее воротами в глобальный Юг.

В Сирии во времена Асада Россия и Иран, вроде бы, действовали сообща. Но Россия внезапно бросила Иран в самый сложный для него момент, вновь доказав, что является не слишком надежным партнером. Но это не значит, что Россия в чем-то виновата. В конце концов, у каждой страны свои интересы. Сейчас РФ увязла в украинской войне, которая закончится не скоро. Путин тратит огромные деньги на поддержание войны, тогда как на шее России все туже затягивается петля санкций. Недавно Кремль призвал на военную службу еще 160 тысяч человек. Потому что уже никто не идет на войну за деньги. Очевидно, что население России устало от войны. Поэтому положение кремлевской власти ухудшается. Однако Путин надеется победить Украину, но в таком случае какой у него резон уступать США в иранском вопросе? А потому, думаю, Путин будет придерживать против США козырь потенциальной помощи Ирану всем, чем посчитает нужным. Так что, ничего в российской политике по отношению к Ирану не изменится. - ⁠Может ли Иран отказаться от ядерной программы, закрыть заводы по обогащению урана, вывести ядерные материалы в другую страну и открыть международным наблюдателям доступ к центрифугам? И если да, то взамен на что? - Может. Дело в том, что ни одна страна, даже обладая самыми большими в мире запасами ядерного оружия, применить его все равно не сможет. Не было в мире такой ситуации, когда государство могло сделать это без риска оказаться уничтоженным ответным ядерным ударом. Это оружие для сдерживания, а не для применения. В Иране понимают, что владение ядерным оружием не означает, что его можно будет где-то применить. Но ядерные страны беспокоит перспектива того, что, если Иран завладеет им, то на следующий день того же захочет Турция, потом Саудовская Аравия и т.д. После чего остановить распространение ядерного оружия будет невозможно. Именно поэтому клуб из девяти стран, обладающих атомным оружием, так противится идее его расширения. Однако эскалация в отношении Ирана, наоборот, подталкивает Тегеран к созданию собственной атомной бомбы. Тем не менее, Иран может свернуть ядерную программу в обмен на ряд важных условий. Прежде всего, речь идет о возвращении Ирану 100 миллиардов долларов активов, замороженных в западных банках в течение последних 45 лет. Сюда же следует отнести снятие всех эмбарго, представление Ирану возможности вернуться в мировую экономику и свободно продавать нефть на мировом рынке. На данный момент воля иранского народа и ситуация в бизнесе требует диалога и снятия санкций. Словом, воля иранского народа не в пользу войны с Америкой. - ⁠А есть ли противоречия между консерваторами, которые видят в лице Запада религиозно-идеологических противников, и президентом Масудом Пезешкианом, который хочет восстановить отношения с Западом? -⁠ Во время избирательной кампании Пезешкиан действительно сказал, что наладит с Америкой диалог. Но он не сказал «с Западом», что в сознании иранских политиков совсем другое. Будучи президентом, Пезешкиан поехал в Америку, где выступил в ООН и даже использовал выражение «братский американский народ». Это его стиль, его метод – выступать за диалог. И всех, кто поддерживает этот метод, называют реформистами. Против диалога выступают фундаменталисты. Их две категории. Первая — это класс консерваторов, монополисты, зарабатывающие благодаря эмбарго огромные деньги. Никто кроме них не может продавать какие-то товары, не может переводить деньги, не может что-то производить… Естественно, никакая нормализация отношений с США и снятие санкций им не нужны.