Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по городу Кривой Рог Днепропетровской области вечером в пятницу, 4 апреля, и показал последствия атаки на фото.
Он сообщил, что известно о 14 погибших, среди них - 6 детей.
«Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики... Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов», - отметил президент.
При этом он подчеркнул, что есть только одна причина, почему российские удары продолжаются - РФ не хочет прекращения огня:
«И мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война. Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от войны. И это нужно обеспечить: мир нужен».
*** 21:08
Число погибших в результате удара России по Кривому Рогу достигло 14, более 50 человек ранены. Об этом заявили глава Днепропетровской области Украины Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Глава ОВА подтвердил, что трое из погибших - дети.
Отмечается, что россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.
*** 20:28
Россия ударила баллистической ракетой по центру жилого микрорайона в украинском Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.
На данный момент власти сообщают о 12 погибших и более 50 раненых.
2 апреля российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами, тогда сообщалось о 4 погибших.
April 4, 2025