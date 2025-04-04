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Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского

видео; обновлено 21:51
21:51 3436

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по городу Кривой Рог Днепропетровской области вечером в пятницу, 4 апреля, и показал последствия атаки на фото.

Он сообщил, что известно о 14 погибших, среди них - 6 детей.

«Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики... Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов», - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что есть только одна причина, почему российские удары продолжаются - РФ не хочет прекращения огня:

«И мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война. Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от войны. И это нужно обеспечить: мир нужен».

*** 21:08

Число погибших в результате удара России по Кривому Рогу достигло 14, более 50 человек ранены. Об этом заявили глава Днепропетровской области Украины Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Глава ОВА подтвердил, что трое из погибших - дети.

Отмечается, что россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.

*** 20:28

Россия ударила баллистической ракетой по центру жилого микрорайона в украинском Кривом Роге, сообщают украинские СМИ.

На данный момент власти сообщают о 12 погибших и более 50 раненых.

2 апреля российская армия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами, тогда сообщалось о 4 погибших.

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