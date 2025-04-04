Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по городу Кривой Рог Днепропетровской области вечером в пятницу, 4 апреля, и показал последствия атаки на фото.

Он сообщил, что известно о 14 погибших, среди них - 6 детей.

«Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики... Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов», - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что есть только одна причина, почему российские удары продолжаются - РФ не хочет прекращения огня:

«И мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война. Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от войны. И это нужно обеспечить: мир нужен».