Война и внешний враг – лучшие помощники политиков

43 года назад началась война, длившаяся одиннадцать недель, которую Хорхе Луис Борхес назвал «дракой двух лысых за расческу». Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной не имела явного исторического значения с практической точки зрения, однако её последствия стали катализатором для реализации амбициозного проекта «Свободного рынка» и ускорили наступление неолиберальной эры. До тех судьбоносных событий жестокие экономические эксперименты Милтона Фридмана и «чикагских мальчиков» проводились лишь в условиях военных диктатур, где общество, парализованное шоком репрессий, не могло оказать должного сопротивления. Вспомним, как в Индонезии правил Сухарто, в Чили – Пиночет, в Турции – Кенан Эврен, а в Аргентине и Уругвае военные режимы превращали страну в арену безжалостных репрессий. Однако Фолклендская война впервые открыла возможность внедрения в Великобритании неолиберальных рецептов в рамках либерально-демократического режима. Обе стороны, казалось, извлекали из этой «игры» свою выгоду.

В Аргентине в то время правила жестокая военная диктатура. Хорхе Видела, пришедший к власти в 1976 году в результате военного переворота, превратил страну в настоящий полигон пыток: похищения людей, внесудебные казни, тайные тюрьмы, «полёты смерти» (оппозиционеров усыпляли препаратами и сбрасывали с самолётов в океан) – всё это стало неотъемлемой частью политической реальности тех лет, названной позже «Грязной войной». Но даже этот ад не смог полностью уничтожить сопротивление, и военные вскоре сменили лицо власти – Видела уступил место генералу Леопольдо Галтьери. Народная ярость, подогреваемая коррупцией и экономическим крахом, требовала новых ориентиров. Галтьери нашёл их в манипулировании антиимпериалистическими настроениями, объединяя народ вокруг образа внешнего врага. Вскоре аргентинский флаг был водружен на скалистых Фолклендах, а военные с нетерпением ожидали развития событий. Маргарет Тэтчер восприняла эту ситуацию, как последнюю возможность изменить свою политическую судьбу. До этого момента она не раз жаловалась, что далекие Фолклендские острова – лишь обуза для британского бюджета, и многократно сокращала финансирование и военное присутствие на островах. Аргентинские генералы расшифровали эти сигналы из Лондона, как молчаливое согласие уступить Фолкленды Буэнос-Айресу.

Положение Тэтчер было критическим. Экономический кризис и массовая безработица разрушали её рейтинг, а ситуация усугублялась вооружённым сопротивлением ирландских республиканцев. Когда в тюрьме от голодовки умерли Бобби Сэндс и его соратники, Тэтчер, узнав, что Сэндс был избран в парламент, холодно заметила: «Жаль! У него было право умереть от голода». И вот Тэтчер, оказавшись на грани провала, схватилась за Фолкленды, как за спасительную соломинку. Критики, ранее называвшие её «ведьмой», тут же с головой ушли в ура-патриотический экстаз, приветствуя войну. Оккупация далёких островов стала символом национальной чести, и общественное мнение Великобритании мгновенно перешло на её сторону. Ни Лондон, ни Буэнос-Айрес не предприняли шагов для избежания конфликта, поскольку обе стороны нуждались для решения своих внутренних кризисов в громкой победе. Ведь проигравший рисковал потерять власть.

В результате генералы, потерпевшие поражение, навсегда ушли с авансцены истории, а Тэтчер, одержав победу в битве за Фолкленды, обеспечила себе политическое будущее. Теперь её называли не «ведьмой», а «железной леди». На следующих выборах она одержала уверенную победу и использовала возросшую популярность, как импульс для начала радикальных неолиберальных реформ. А в 1984 году, когда Британию охватили протесты шахтеров, Тэтчер увидела в них продолжение Фолклендской войны. И если аргентинские генералы выступали внешним врагом, то шахтёры стали врагом внутренним, с которым нужно было бороться теми же методами. Рабочих Тэтчер объявила «внутренними врагами» и направила против них весь репрессивный аппарат государства. Полицейское насилие, массовые аресты и увольнения стали обыденностью: в ходе годичных протестов тысячи рабочих получили ранения. Но победительница Фолклендов не отступила от своей жестокой приватизационной политики. В Британии Тэтчер провела «мягкую» версию тоталитарного порядка, напоминающего аргентинскую хунту. Декларация прав человека оказалась для неё ненужной бумажкой, а шахтёрские профсоюзы – мишенью для правительственных агентов. Телефоны прослушивались, активистов преследовали. В 1985 году Тэтчер одержала вторую победу: профсоюзы были разрушены, а «голодные» рабочие – сломлены.