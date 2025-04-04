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Норвегия увеличивает помощь Украине

20:56 654

Правительство Норвегии 4 апреля приняло решение увеличить помощь Украине в 2025 году на 50 млрд норвежских крон (4,6 млрд долларов), доведя общий ее годовой объем до 85 млрд крон (7,8 млрд долларов). Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, правительство Норвегии одобрило пакет поддержки на общую сумму 50 млрд норвежских крон в дополнение к предыдущим 35 млрд норвежских крон.

Таким образом, общий объем финансирования на поддержку Украины на этот год составляет 85 млрд норвежских крон.

«Мы утраиваем военную поддержку», – подчеркнул министр, добавив, что деньги будут тратиться за рубежом и, таким образом, не будут способствовать давлению на норвежскую экономику.

В парламенте Норвегии увеличение финансирования на помощь Украине согласовали в начале марта.

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