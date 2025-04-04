Третий шок: после пандемии и войны в Украине
«Специальная экономическая операция», осуществленная под руководством Дональда Трампа, стала третьим по силе обрушающе-трансформирующим фактором после пандемии COVID-19 и начала российской СВО в Украине.
Судя по всему, мы имеем дело с самой революционной «пятилеткой» с момента распада Советского Союза.
Будут косвенные и долгосрочные изменения, связанные со среднесрочной разбалансировкой торговых потоков. Имеется в виду переизбыток предложений на мировом рынке в связи с тем, что Китай и Евросоюз, основные поставщики продукции на американский рынок, откажутся терять доходы на уплате повышенных пошлин.
В частности, эту реакцию можно проследить по стоимости нефти, являющейся наиболее точным индикатором реакции глобального бизнес-сообщества на различные потрясения.
К примеру, цена сорта Brent опустилась "в моменте" до 64 долларов за баррель – так низко нефть не котировалась с августа 2022 года.
Аналогично нервно реагируют фондовые рынки, на которых индексы S&P 500 и Nasdaq показали худший результат с июня 2020 года, а в целом фондовый рынок США потерял 2,9 триллиона долларов.
При этом было бы ошибкой проецировать текущие обрушения и коллапсы глобальной экономики на долгосрочную перспективу. Фундаментальные изменения произойдут спустя несколько месяцев, а, может, и лет. И только после того, как рынки и товарные потоки полностью адаптируются и займут новое плато, станет понятной не только реакция ведущих экономик мира, но и стратегия их адаптации под новые условия.
Скорее всего, американская деглобализация станет решающим, а для кого-то даже долгожданным моментом реальной торгово-инвестиционной регионализации основных интеграционных блоков в Евразии. Возможен даже крах Всемирной торговой организации (ВТО). Так, ряд экспертов этой ведущей международной структуры рассматривают наиболее радикальный сценарий выхода/вывода США из ВТО в качестве контрмеры на грубое нарушение Соединенными Штатами норм международного торгового права.
Правда, ВТО находится в колоссальной зависимости от США, и другого лидера организации пока не видно. Непонятно также, способна ли эта структура к консолидации и быстрым ответным решениям, выходящим за рамки Устава и, главное, без поддержки своего основателя, каковым, собственно, и являлись США.
Очевидно, что начнется более активное формирование китайского торгово-инвестиционного пространства, которое уже существует, хоть и достаточно аморфно оформлено, в структурах БРИКС, в программе "Один пояс - один путь" и в других аналогичных форматах меньшего масштаба, но заточенных под экономическое взаимодействие с Китаем.
Евразийский Союз, формируемый симбиотическими друг другу блоками ЕАЭС и Организации тюркских государств (ОТГ), скорее всего, останется верным стратегии шлюза между Европой и Азией и продолжит отстраивать собственные региональные связки, необходимые Китаю для ускоренной торгово-сырьевой коммуникации с Центральной и Западной Евразией.
Евросоюз в эпоху цифрового и энергетического перехода также видит в постсоветской Евразии и в группе СНГ/ЕАЭС стратегического партнёра.
Расширенная постсоветская Евразия имеет ключевое значение и для США. По существу, новое взаимодействие Соединенных Штатов с группами ЕАЭС и ОТГ уже происходит и подтверждается тем, как складывается диалог на треках Москва-Вашингтон и Вашингтон-Анкара. В отношении турецких товаров администрация Трампа ввела 10-процентный "нейтрально-дружественный" тариф, а в отношении России ограничения формально не вводились в связи с наложенными ранее рестрикциями.
По мнению ряда экспертов, учитывая проекцию санкций, российские товары уже обложены тарифной сеткой по ряду категорий от 42 до 72 процентов. Но после продвижения по украинскому треку американская часть санкций, вероятно, будет снята.
В принципе, в отношении России у Трампа, скорее всего, имеется особый расчет. Вероятно, Россия окажется в группе с несколькими крупными региональными экономиками, развернутыми в сторону США, совокупная доля которых в американском импорте достигает по состоянию на 2024 год 28 процентов. Речь о Мексике, Канаде и Гонконге.
Ну а после окончания торгово-политических конфликтов Трамп рассчитывает на сближение с этими странами в качестве ресурсных кладовых в диапазоне от трудовых ресурсов до редкоземельных металлов, необходимых Вашингтону в новом технологическом цикле индустрии 4.0.
В политическом аспекте возможно формирование нового условно "проамериканского союза" из стран Евразии, проводящих собственную политику, но с учётом комплиментарной поддержки стратегии Трампа.
В этом плане заметно "особое" сближение с Вашингтоном Израиля, Венгрии, Саудовской Аравии, Индии и группы Организации тюркских государств, которым могут быть предоставлены и экономические преференции. Правда, институализация подобного объединения - дело более отдаленной перспективы.