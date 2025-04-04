Третий шок: после пандемии и войны в Украине

«Специальная экономическая операция», осуществленная под руководством Дональда Трампа, стала третьим по силе обрушающе-трансформирующим фактором после пандемии COVID-19 и начала российской СВО в Украине. Судя по всему, мы имеем дело с самой революционной «пятилеткой» с момента распада Советского Союза. Будут косвенные и долгосрочные изменения, связанные со среднесрочной разбалансировкой торговых потоков. Имеется в виду переизбыток предложений на мировом рынке в связи с тем, что Китай и Евросоюз, основные поставщики продукции на американский рынок, откажутся терять доходы на уплате повышенных пошлин.

В частности, эту реакцию можно проследить по стоимости нефти, являющейся наиболее точным индикатором реакции глобального бизнес-сообщества на различные потрясения. К примеру, цена сорта Brent опустилась "в моменте" до 64 долларов за баррель – так низко нефть не котировалась с августа 2022 года. Аналогично нервно реагируют фондовые рынки, на которых индексы S&P 500 и Nasdaq показали худший результат с июня 2020 года, а в целом фондовый рынок США потерял 2,9 триллиона долларов. При этом было бы ошибкой проецировать текущие обрушения и коллапсы глобальной экономики на долгосрочную перспективу. Фундаментальные изменения произойдут спустя несколько месяцев, а, может, и лет. И только после того, как рынки и товарные потоки полностью адаптируются и займут новое плато, станет понятной не только реакция ведущих экономик мира, но и стратегия их адаптации под новые условия.

Скорее всего, американская деглобализация станет решающим, а для кого-то даже долгожданным моментом реальной торгово-инвестиционной регионализации основных интеграционных блоков в Евразии. Возможен даже крах Всемирной торговой организации (ВТО). Так, ряд экспертов этой ведущей международной структуры рассматривают наиболее радикальный сценарий выхода/вывода США из ВТО в качестве контрмеры на грубое нарушение Соединенными Штатами норм международного торгового права. Правда, ВТО находится в колоссальной зависимости от США, и другого лидера организации пока не видно. Непонятно также, способна ли эта структура к консолидации и быстрым ответным решениям, выходящим за рамки Устава и, главное, без поддержки своего основателя, каковым, собственно, и являлись США. Очевидно, что начнется более активное формирование китайского торгово-инвестиционного пространства, которое уже существует, хоть и достаточно аморфно оформлено, в структурах БРИКС, в программе "Один пояс - один путь" и в других аналогичных форматах меньшего масштаба, но заточенных под экономическое взаимодействие с Китаем.

Евразийский Союз, формируемый симбиотическими друг другу блоками ЕАЭС и Организации тюркских государств (ОТГ), скорее всего, останется верным стратегии шлюза между Европой и Азией и продолжит отстраивать собственные региональные связки, необходимые Китаю для ускоренной торгово-сырьевой коммуникации с Центральной и Западной Евразией. Евросоюз в эпоху цифрового и энергетического перехода также видит в постсоветской Евразии и в группе СНГ/ЕАЭС стратегического партнёра. Расширенная постсоветская Евразия имеет ключевое значение и для США. По существу, новое взаимодействие Соединенных Штатов с группами ЕАЭС и ОТГ уже происходит и подтверждается тем, как складывается диалог на треках Москва-Вашингтон и Вашингтон-Анкара. В отношении турецких товаров администрация Трампа ввела 10-процентный "нейтрально-дружественный" тариф, а в отношении России ограничения формально не вводились в связи с наложенными ранее рестрикциями.