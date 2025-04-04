Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

Трампизация как этап деглобализации: каковы последствия специальной экономической операции для Азербайджана? Отвечая на вопрос, как именно введение новых тарифов США отразится на азербайджанском экспорте и импорте, следует, прежде всего, отметить, что непосредственно торгово-экономических последствий Азербайджан не почувствует. Более того, Азербайджан получил от США "дружественный" взаимный тариф 10 процентов при годовом товарообороте в 1,75 миллиарда долларов.

Аналогичная ситуация с Туркменистаном - взаимный 10-процентный тариф при сравнительно низком товарообороте, составляющим порядка 72-75 миллионов долларов. С Казахстаном ситуация несколько сложнее - взаимный тариф 27 процентов при товарообороте 4 миллиарда. Правда, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан оперативно заявило, что новыми тарифами затронуты лишь 4,8 процента казахстанского экспорта в США. Тогда как 92 процента товаров, к которым относятся нефть, уран, серебро и ферросплавы, включены в перечень исключений, и таможенные тарифы на них остались неизменными. Итак, Баку получил от Трампа вполне дружеские 10 процентов, которые не только отвечают текущему низкому объему торговли, но и закладывают определенные перспективы на будущий рост. По итогам 2024 года азербайджанский экспорт в США составил 135 миллионов долларов, что в 8,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

К основным отраслям, обеспечившим столь значительный рост экспорта, следует отнести: - ⁠нефтепродукты и химические производные, на которые пришлось более 40 процентов общего объема; - ⁠поставки алюминия, медных изделий и ферросплавов; - экспорт орехов, фруктов и овощей; - поставки хлопка и текстильных изделий. От введения 10-процентного тарифа сильнее остальных могут пострадать последние две категории. Однако учитывая, что новые тарифы для Азербайджана оказываются гораздо ниже, чем по значительной части направлений американского импорта, азербайджанские экспортёры могут не почувствовать изменений. Вероятно всего, их позиции даже укрепятся, учитывая заградительные пошлины в адрес Индии и Китая, поставляющих основную массу товаров в схожих категориях.

Таким образом, Азербайджану предоставлены более льготные условия, которыми, соответственно, может и должно воспользоваться предпринимательское сообщество. Необходимо также учесть, что азербайджанский бизнес может использовать "особый" статус Азербайджана для посреднических услуг реэкспорта в США товаров из других резиденций. Тем более, что отчасти это уже наблюдается. Так, в прошлом году рост азербайджанского экспорта на американский рынок в 8,4 раза не мог быть обеспечен исключительно улучшением логистики и удачной ценовой конъюнктурой. А теперь взглянем на американский импорт в Азербайджан. Он куда более разнообразен и составил в 2024 году 1,61 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза. Основные статьи экспорта США в Азербайджан — это сельскохозяйственная техника, оборудование для нефтегазового сектора и "железо" в сфере IT-оборудования (системные блоки, компьютеры, и другая техника). Поток этих товаров возрос на 45 процентов. Кроме того, конечно, это легковые автомобили и комплектующие - увеличение на 30 процентов. Также наблюдался заметный прирост в категориях фармацевтики и медицинского оборудования (+ 25 процентов) и продуктов питания (+20 процентов).