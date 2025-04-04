USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
Новость дня
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Пошлины Трампа: кому-кому, а Азербайджану будет хорошо

продолжение главной темы
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
21:13 1886

Трампизация как этап деглобализации: каковы последствия специальной экономической операции для Азербайджана?

Отвечая на вопрос, как именно введение новых тарифов США отразится на азербайджанском экспорте и импорте, следует, прежде всего, отметить, что непосредственно торгово-экономических последствий Азербайджан не почувствует.

Более того, Азербайджан получил от США "дружественный" взаимный тариф 10 процентов при годовом товарообороте в 1,75 миллиарда долларов.

Итак, Баку получил от Трампа вполне дружеские 10 процентов, которые не только отвечают текущему низкому объему торговли, но и закладывают определенные перспективы на будущий рост

Аналогичная ситуация с Туркменистаном - взаимный 10-процентный тариф при сравнительно низком товарообороте, составляющим порядка 72-75 миллионов долларов.

С Казахстаном ситуация несколько сложнее - взаимный тариф 27 процентов при товарообороте 4 миллиарда. Правда, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан оперативно заявило, что новыми тарифами затронуты лишь 4,8 процента казахстанского экспорта в США. Тогда как 92 процента товаров, к которым относятся нефть, уран, серебро и ферросплавы, включены в перечень исключений, и таможенные тарифы на них остались неизменными.

Итак, Баку получил от Трампа вполне дружеские 10 процентов, которые не только отвечают текущему низкому объему торговли, но и закладывают определенные перспективы на будущий рост.

По итогам 2024 года азербайджанский экспорт в США составил 135 миллионов долларов, что в 8,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Таким образом, Азербайджану предоставлены более льготные условия, которыми, соответственно, может и должно воспользоваться предпринимательское сообщество

К основным отраслям, обеспечившим столь значительный рост экспорта, следует отнести:

- ⁠нефтепродукты и химические производные, на которые пришлось более 40 процентов общего объема;

- ⁠поставки алюминия, медных изделий и ферросплавов;

- экспорт орехов, фруктов и овощей;

- поставки хлопка и текстильных изделий.

От введения 10-процентного тарифа сильнее остальных могут пострадать последние две категории. Однако учитывая, что новые тарифы для Азербайджана оказываются гораздо ниже, чем по значительной части направлений американского импорта, азербайджанские экспортёры могут не почувствовать изменений. Вероятно всего, их позиции даже укрепятся, учитывая заградительные пошлины в адрес Индии и Китая, поставляющих основную массу товаров в схожих категориях.

Учитывая, что новые тарифы для Азербайджана оказываются гораздо ниже, чем по значительной части направлений американского импорта, азербайджанские экспортёры могут не почувствовать изменений

Таким образом, Азербайджану предоставлены более льготные условия, которыми, соответственно, может и должно воспользоваться предпринимательское сообщество.

Необходимо также учесть, что азербайджанский бизнес может использовать "особый" статус Азербайджана для посреднических услуг реэкспорта в США товаров из других резиденций. Тем более, что отчасти это уже наблюдается.

Так, в прошлом году рост азербайджанского экспорта на американский рынок в 8,4 раза не мог быть обеспечен исключительно улучшением логистики и удачной ценовой конъюнктурой.

А теперь взглянем на американский импорт в Азербайджан. Он куда более разнообразен и составил в 2024 году 1,61 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза.

Основные статьи экспорта США в Азербайджан — это сельскохозяйственная техника, оборудование для нефтегазового сектора и "железо" в сфере IT-оборудования (системные блоки, компьютеры, и другая техника). Поток этих товаров возрос на 45 процентов. Кроме того, конечно, это легковые автомобили и комплектующие - увеличение на 30 процентов. Также наблюдался заметный прирост в категориях фармацевтики и медицинского оборудования (+ 25 процентов) и продуктов питания (+20 процентов).

Годовой товарооборот Азербайджана с США может значительно вырасти

Очевидно, что все эти товары, за исключением фармацевтики, подорожают в Азербайджане как минимум на 10 процентов. Однако есть и сценарий, близкий к нулевому росту цен, но с поправкой на инфляцию, в рамках которого на рынке окажется достаточное количество товарной массы, развернутой с рынка США на другие рынки.

В частности, в зоне СНГ возрастет предложение китайских и европейских автомобилей и других товаров, подпавших в США под увеличенный тарифный процент.

В своем планировании азербайджанскому бизнесу нужно учитывать, что, помимо фармацевтической продукции, тарифные ограничения не будут введены в отношении полупроводников и пиломатериалов, золота, энергоносителей и ряда других видов сырья, не добываемого в США. Таким образом, азербайджанский экспорт золота не только не пострадает, но и, напротив, станет более высокомаржинальным, учитывая, что многие государства перейдут на стратегию активной закупки золота для собственных резервов.

Резюмируя, ещё раз напомню, что грубый удар по сложившимся международным торговым отношениям со стороны США не есть нечто фатальное и непоправимое. Его необходимо адаптировать и рассматривать, как очередной этап развития мировой экономики, который откроет новые возможности.

Читайте по теме

Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом» наши беседы, все еще актуально
24 мартa 2025, 20:49 17679
Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
20:51 2377
Нефть все падает
Нефть все падает обновлено
16:00 7383
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
20:05 2474
Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии, все еще актуально
14:37 2749
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков былое и думы
20:28 920
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского видео; обновлено 21:51
21:51 3448
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
19:30 2756
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
12:23 5049
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
20:02 1323
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию все еще актуально
12:17 3917
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
19:12 2586

ЭТО ВАЖНО

Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
20:51 2377
Нефть все падает
Нефть все падает обновлено
16:00 7383
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
20:05 2474
Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии, все еще актуально
14:37 2749
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков былое и думы
20:28 920
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского видео; обновлено 21:51
21:51 3448
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
19:30 2756
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
12:23 5049
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
20:02 1323
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию все еще актуально
12:17 3917
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
19:12 2586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться