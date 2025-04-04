Франция и Украина готовят проекты в Чернобыльской зоне

Украина совместно с Францией изучает перспективы реализации новых проектов в сфере возобновляемой энергетики на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным ведомства, министр Светлана Гринчук и специальный уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону с рабочим визитом.

Целью поездки стало изучение потенциала региона для инвестиций в зеленую энергетику. В министерстве подчеркнули, что сотрудничество между Киевом и Парижем в этой сфере обсуждалось и ранее.

Пресс-служба также сообщила, что представители ряда французских компаний высоко оценили возможности развития возобновляемой энергетики в зоне отчуждения Чернобыля.