USD 1.7000
EUR 1.8849
RUB 2.0239
Подписаться на уведомления
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?
Новость дня
Турция закроет небо над Сирией. Что предпримет Израиль?

Франция и Украина готовят проекты в Чернобыльской зоне

21:22 497

Украина совместно с Францией изучает перспективы реализации новых проектов в сфере возобновляемой энергетики на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным ведомства, министр Светлана Гринчук и специальный уполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону с рабочим визитом.

Целью поездки стало изучение потенциала региона для инвестиций в зеленую энергетику. В министерстве подчеркнули, что сотрудничество между Киевом и Парижем в этой сфере обсуждалось и ранее.

Пресс-служба также сообщила, что представители ряда французских компаний высоко оценили возможности развития возобновляемой энергетики в зоне отчуждения Чернобыля.

Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
20:51 2378
Нефть все падает
Нефть все падает обновлено
16:00 7384
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
20:05 2475
Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии, все еще актуально
14:37 2750
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков былое и думы
20:28 921
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского видео; обновлено 21:51
21:51 3453
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
19:30 2757
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
12:23 5051
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
20:02 1323
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию все еще актуально
12:17 3918
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
19:12 2587

ЭТО ВАЖНО

Третий шок: после пандемии и войны в Украине
Третий шок: после пандемии и войны в Украине главная тема
20:51 2378
Нефть все падает
Нефть все падает обновлено
16:00 7384
Когда Трамп начнет бомбить Иран?
Когда Трамп начнет бомбить Иран? в гостях у haqqin.az Фаршид Багериан
20:05 2475
Европе нужен азербайджанский газ
Европе нужен азербайджанский газ А Азербайджану — гарантии, все еще актуально
14:37 2750
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков
Война и внешний враг – лучшие помощники политиков былое и думы
20:28 921
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского
Страшный удар по украинскому городу. Реакция Зеленского видео; обновлено 21:51
21:51 3453
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко
Пациент жив, но в обмороке. И кома недалеко главная тема
19:30 2757
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
Трамп в ожидании договора между Азербайджаном и Арменией
12:23 5051
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
Война продолжается: Россия наращивает давление на фоне переговоров
20:02 1323
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию
Ильхам Алиев раскрывает новую газовую стратегию все еще актуально
12:17 3918
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
Генерал НАТО: ВСУ продвигаются в Белгороде
19:12 2587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться