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Трамп принял решение по TikTok

21:57 687

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить работу в стране сервиса TikTok. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Я подписываю указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней», — отметил он.

Глава Белого дома рассказал, что его администрация «очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok» и добилась «огромного прогресса».

Трамп рассказал, что решение о продлении работы сервиса необходимо, чтобы гарантировать подписание всех «одобрений».

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки», — добавил президент США.

19 января в США вступил в силу закон, требующий от ByteDance продать американский сегмент TikTok. Если китайская компания не выполнит выдвинутые условия, то Вашингтон введет запрет на использование этой социальной сети из соображений национальной безопасности.

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