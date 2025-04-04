Трамп принял решение по TikTok

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить работу в стране сервиса TikTok. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Я подписываю указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней», — отметил он.

Глава Белого дома рассказал, что его администрация «очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok» и добилась «огромного прогресса».

Трамп рассказал, что решение о продлении работы сервиса необходимо, чтобы гарантировать подписание всех «одобрений».

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки», — добавил президент США.

19 января в США вступил в силу закон, требующий от ByteDance продать американский сегмент TikTok. Если китайская компания не выполнит выдвинутые условия, то Вашингтон введет запрет на использование этой социальной сети из соображений национальной безопасности.