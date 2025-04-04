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Лига наций: женская сборная Азербайджана по футболу обыграла Литву

Отдел спорта
21:59 319

Женская сборная Азербайджана по футболу обыграла в Лиге наций Литву - 2:0.

Игра проходила в Вильнюсе. В составе национальной команды Азербайджана отличились Эсра Маня (20-я минута) и Нигяр Мирзалиева (55-я).

Азербайджан, Литва и Черногория выступают в группе 4 лиги «С». Победитель группы получит право выступать в лиге «B». Пока Азербайджан и Черногория имеют по 4 очка. У Литвы очков нет.

Сборная Азербайджана ранее в родных стенах не смогла переиграть черногорок - 0:0. 8 апреля наша команда сыграет в Черногории, а 30 мая примет Литву.

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